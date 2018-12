Nuovo Renault kadjar, il SUV dallo stile deciso

Nuovo Kadjar adotta le nuove generazioni di motori Renault. Entrambe le alimentazioni, benzina e Diesel, integrano le ultime tecnologie di riduzione dei gas di scarico per rispettare le norme vigenti. Puntano anche al piacere di guida e alla performance, migliorando i consumi. Il motore 1.3 TCe, inaugurato su Scénic ed introdotto successivamente su Mégane e Captur. Questo gruppo propulsore, sviluppato dall’Alleanza in collaborazione con Daimler, si attesta sui migliori livelli per performance e piacevolezza di guida. La sua architettura a 4 cilindri è garanzia di un funzionamento morbido e privo di vibrazioni, mentre la coppia generosa offre grande spunto al veicolo a bassi regimi.

Su Kadjar questo motore è dotato di filtro antiparticolato (FAP) il cui scopo è quello di eliminare i particolati dei gas di scarico catturandoli in una struttura microporosa alveolare che si rigenera automaticamente a intervalli regolari. Questa motorizzazione denominata si articola in quattro offerte: TCe 140 FAP a cambio manuale, TCe 140 FAP a cambio EDC, TCe 160 FAP a cambio manuale e TCe 160 FAP a cambio EDC.

Sulla vettura francese saranno disponibili anche motorizzazioni Diesel moderne e dotate di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR), considerato come il più performante tra i sistemi post-trattamento degli ossidi di azoto (NOx). Questa tecnologia riduce le emissioni inquinanti dei motori, senza alcun impatto sulle loro performance. I motori, commercializzati come “Blue dCi”, guadagnano in termini di potenza e piacevolezza di guida. La potenza è di 115 o 150 cv.

Nuovo Kadjar ha una grande altezza libera dal suolo (200 mm) per poter affrontare percorsi accidentati senza difficoltà. Ha anche ottimi angoli di attacco (17°) e di uscita (25°). Sulle versioni 4x2, propone sempre il controllo di trazione Extended Grip. Associato a gomme “Mud & Snow”, questo sistema di compensazione dello slittamento ottimizza la motricità del veicolo e facilita la guida sulle strade fangose, innevate o sabbiose. È possibile scegliere tra tre modalità tramite il comando situato sulla consolle centrale, dietro alla leva del cambio: strada, terreno soffice ed expert. In alternativa, la trasmissione integrale 4WD può contare sulle riconosciute competenze di Nissan.

I designer hanno inoltre ridisegnato anteriormente e posteriormente l’auto per accentuarne l’attrattività, introducendo la Calandra IRON, una calandra ampliata con nuovi inserti cromati. Anche i paraurti valorizzano maggiormente il veicolo grazie all’aumento delle superfici in tinta carrozzeria. Nel top di gamma, il design del paraurti posteriore si arricchisce di cromature, contribuendo ad “affermare” maggiormente il veicolo su strada. Sul tetto troviamo inoltre un’antenna “Shark”. Infine, Kadjar propone tre nuovi tipi di cerchi da 17, da 18 e da 19 pollici nonché tre colori inediti: Verde, Blu Iron e Grigio Magnete. Il listino prezzi parte da circa 21 mila euro.