Nuovo Renault Koleos: il grande SUV diventa più stiloso e più confortevole

A due anni dal lancio sul mercato europeo, Renault Koleos fa progressi con un design più deciso e un comfort migliorato, proponendo anche nuove motorizzazioni più performanti ed efficienti e più tecnologie a bordo. “Commercializzato in oltre 93 paesi sui cinque continenti, Koleos ha registrato un enorme successo fin dal suo lancio – ha spiegato Julien Peirano, Vicedirettore Gamma Commerciale- Nel 2018, con più di 100.000 unità vendute, si è imposto come uno dei modelli più internazionali del Gruppo Renault. Grazie alle nuove motorizzazioni più performanti, al design più deciso e agli interni più raffinati, Nuovo Koleos è più attrattivo che mai”.

Design esterno più deciso

Silhouette elegante, spalle muscolose e grande cura del dettaglio nella carrozzeria. Il nuovo Koleos anteriormente si evolve con una griglia della calandra dai rilievi più evidenti, una nuova linea cromata si sviluppa per tutta la lunghezza del paraurti fino ai proiettori fendinebbia evidenziati dalla cromatura, mentre verso il basso il paraurti si arricchisce di nuovi ski più imponenti. Invece la parte posteriore del nuovo Koleos è stata ridisegnata con ski che si sviluppano in alto sul paraurti, una linea cromata trasversale che riprende il frontale e la terza luce di stop ha assunto una forma allungata. Il nuovo Koleos, però, conserva il doppio terminale di scarico che gli conferisce un tocco di sportività. Nuovi cerchi in lega diamantati da 18’’ e da 19’’e una nuova tinta di carrozzeria: il Rouge Millésime. Il nuovo Koleos si rinnova, senza mai perdere i suoi tratti distinti come i profili cromati che si sviluppano orizzontalmente lungo tutto il parafango e la tipica firma luminosa di Renault a forma di C (C-Shape).

Design interno più raffinato e confortevole



Decisa fuori, curata nei minimi dettagli dentro. L’abitacolo di nuovo Koleos oltre a essere raffinata con delle cromature satinate per gli inserti, la leva del cambio e le bocchette, materiali soft per il cruscotto e le guarnizioni delle porte, offre un’abitabilità record offrendo maggior comfort ai passeggeri con una lunghezza di 4672 mm e un passo di 2704 mm. Infatti, i passeggeri posteriori dispongono di uno spazio notevole con il raggio alle ginocchia di 289 mm e un tettuccio apribile in vetro che si estende fino ai sedili posteriori. Per aumentare il comfort, ora il nuovo Koleos propone uno schienale della panchetta posteriore reclinabile con due posizioni che consente ai passeggeri di riposarsi o rilassarsi nei lunghi viaggi. A seconda delle versioni, la seduta dei sedili anteriori di Nuovo Koleos può essere allungata grazie ai cuscini regolabili, mentre il supporto è garantito dagli ampi poggiatesta Relax. Oltre alle regolazioni elettriche (a sei vie e lombari) e alle funzioni di riscaldamento e ventilazione, il sedile del conducente è ora dotato anche della funzione massaggio. Grazie alle maniglie situate nel vano bagagli, con il sistema Easy Breakbasta un solo gesto per abbassare la panchetta posteriore 1/3-2/3. Il volume di carico passa da 498 dm3 VDA (o 579 litri) nella configurazione a 5 posti a 1706 dm3 VDA (o 1795 litri) con la panchetta posteriore reclinata. Il vano bagagli offre anche un’ingegnosa modularità grazie al finto pianale posizionato allo stesso livello del battitacco per garantire una superficie di carico piana. Nuovo Koleos propone anche spaziosi vani portaoggetti (35 litri in totale), tra cui un vano da 11 litri e uno scomparto da 7 litri nella consolle centrale. I portabicchieri posizionati anteriormente sono riscaldati e refrigerati. In più, due nuove sellerie in Nappa: nero titanio e grigio sabbia chiaro. Impreziosite da doppie impunture che valorizzano il disegno dei sedili, queste sellerie sono personalizzate INITIALE PARIS, ricordando il mondo della haute couture.

Due nuove motorizzazioni Blue dCi

Nuovo Koleos adotta una nuova generazione di motori Blue dCi Renault dotati delle ultime tecnologie anti-inquinamento e, in particolare, di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) considerato come il più performante per il post-trattamento degli ossidi di azoto (NOx). Questa tecnologia abbatte le emissioni di particolati fini senza alcun impatto a livello di performance. Prodotti in Francia nello stabilimento di Cléon, questi motori offrono due livelli di potenza: il Blue dCi 150 X-Tronic: flessibile, fluido, silenzioso, questo motore da 150CV avvince per la versatilità e l’efficienza in ogni circostanza. Proposto con 2 ruote motrici (trazione anteriore), emette 143 g. di CO 2 /km (valore NEDC correlato, tratto dal protocollo WLTP) e il Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i:con una potenza maggiorata di 15CV rispetto alla generazione precedente, Nuovo Koleos continua a salire nella gamma. Questo motore offre una performance e un piacere di guida di primo piano. Dotato di trasmissione integrale, si limita a 150 g. di CO 2 /km (valore NEDC correlato, tratto dal protocollo WLTP). I motori Blue dCi di Nuovo Koleos sono associati a una trasmissione automatica X-Tronic di seriedi ultima generazione offrendo un’esperienza di guida più fluida e una massima versatilità sia in ambiente urbano che in off-road, eliminando i vuoti di accelerazione dovuti alle cambiate e riducendo il volume sonoro connesso alle salite di regime. Il conducente ha comunque la possibilità di optare per la modalità sequenziale a 6 rapporti per ritrovare le sensazioni più forti di accelerazione e freno motore.

Trasmissione 4x4 intelligente

La tecnologia All Mode 4x4-idi Nuovo Koleos è un sistema di trasmissione integrale che garantisce il controllo permanente dell’aderenza tra ruote e suolo per offrire la motricità ideale in ogni circostanza e consente al conducente di selezionare manualmente la modalità di trasmissione tra la Modalità Trazione anteriore (4x2), ovverola trazione si esercita solo sulle ruote anteriori indipendentemente dalle condizioni di aderenza, con conseguente riduzione dei consumi; la Modalità Auto (4x4), ovvero la ripartizione della coppia tra assale anteriore e posteriore è gestita automaticamente dall’elettronica di bordo a seconda delle condizioni di guida e di aderenza. Fino al 50% della coppia può essere trasmessa alle ruote posteriori; la Modalità Lock (4x4), ovvero il differenziale centrale è bloccato e garantisce una ripartizione 50/50 della coppia tra ruote anteriori e posteriori. Riservata alle condizioni estreme e di scarsa aderenza (neve, fango, terra, sabbia), questa modalità funziona solo a velocità ridotta. Si disattiva automaticamente una volta superati i 40 km/h e ogni volta che si riavvia il motore. Con un’altezza libera dal suolo di 190 mm, una delle maggiori della categoria e angoli di attacco e di uscita anteriore/posteriore di 18° e 25° grazie agli sbalzi ridotti, nuovo Koleos vanta delle capacità off road con maggiore stabilità e sicurezza grazie a tutti i sensori che sorvegliano costantemente le accelerate, così come i movimenti di imbardata e l’angolo di sterzo e la ripartizione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori che viene regolata per offrire una migliore aderenza e neutralizzare gli effetti di sovrasterzo e sottosterzo.

Più tecnologica e più sicura

Più sicurezza e più connettività a bordo. Infatti, nuovo Koleos può contare su una dotazione completa di dispositivi di assistenza alla guida (ADAS). Già prima proponeva l’allerta di superamento della linea di carreggiata (LDW), il sensore di angolo morto (BSW), il riconoscimento della segnaletica, la commutazione degli abbaglianti/anabbaglianti automatica (AHL), l’assistenza al parcheggio a 360° e il parcheggio mani libere (Easy Park Assist). Da settembre del 2018, la gamma dei dispositivi si è arricchita con l’Adaptive Cruise Control (ACC) di serie su tutte le versioni e il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (UTA). Infine, il dispositivo di frenata attiva di emergenza (AEBS City e Inter-Urban) comprende una nuova funzione di riconoscimento dei pedoni in città. A seconda delle versioni, Nuovo Koleos può essere dotato di fari a LED Pure Vision che fungono contemporaneamente da abbaglianti e anabbaglianti. Di giorno, le luci di marcia diurna gli conferiscono uno sguardo inconfondibile. Di notte, questa tecnologia si rivela il 20% più potente delle luci alogene tradizionali, con conseguente significativo miglioramento della visibilità. Posteriormente i gruppi ottici accesi di giorno e di notte sono dotati di tecnologia Edge Light che aggiunge un effetto 3D per una luce chiara e brillante, da lontano come da vicino.

Apple CarPlay e Acustica Bose

Il sistema multimediale e di navigazione R-LINK 2 viene proposto in due formati di display (a seconda delle versioni): orizzontale da 7” o verticale da 8,7”.Compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, la funzione di Smartphone Replication sullo schermo si attiva in modalità verticale per facilitare la lettura, con una visualizzazione Apple CarPlay a schermo intero. Nuovo Koleos dispone di una funzione di riconoscimento vocale tramite un comando di attivazione presente sul volante, per gestire la navigazione, la telefonia, le App, la lettura delle e-mail e la radio. Tramite l’R-LINK Store è possibile accedere anche a un catalogo di App progettate specificatamente per il settore automotive. Tra queste è oggi disponibile la popolare App di navigazione Waze. Sotto la consolle centrale, alla base della leva del cambio, sono disposte due prese USB per migliorare la praticità.Nella versione Initiale Paris, Nuovo Koleos comprende un sistema audio Bose® unico composto da 13 altoparlanti ad alta performance. La tecnologia Bose Centerpoint® diffonde un suono autentico e pulito, con un livello di realismo sonoro simile alle prestazioni musicali live.