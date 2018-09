Nuovo Suzuki Jimny: l'unico fuoristrada compatto leggero

Verso la fine degli anni ’60, i progettisti Suzuki hanno investito nella progettazione di veicoli 4x4 compatti, che si sono poi trasformati in realtà, alla fine del 1970, con la nascita della prima vera auto 4x4 compatta. Questo veicolo è stato commercializzato in Giappone con il nome di "Jimny" e fin dall’inizio si è presentato come un modello all’avanguardia, in grado di affascinare il mondo. Suzuki è riuscita a progettare un fuoristrada dalle dimensioni compatte, ma dalle grandi performance 4x4, tenendo conto dei vincoli progettuali tipici delle mini car.

L'intento è stato quello di sfruttare al meglio un corpo vettura più compatto per creare un veicolo che potesse muoversi in tutti gli spazi ristretti che i fuoristrada dell’epoca, di grandi dimensioni e cilindrata elevate, non potevano affrontare. Nel corso degli anni, si è continuamente evoluto per soddisfare sempre più le mutevoli esigenze dei Clienti, pur rimanendo fedele ai suoi concetti fondamentali: compattezza, leggerezza, facilità di utilizzo e doti 4x4. Ed ora, ecco la nuova generazione…

Con le sue linee semplici, il nuovo Jimny esprime il massimo della funzionalità in fuoristrada. La sua carrozzeria squadrata garantisce una migliore percezione degli spazi e il cofano piatto migliora la visibilità. Progettato per i professionisti, non lascia spazio a compromessi nel design esterno. Gli interni neri sono semplici ed efficaci, i comandi sono progettati per essere utilizzati in maniera efficace ed immediata anche se si indossano i guanti. Ogni dettaglio è realizzato con cura e pensato per il fuoristrada più impegnativo.

Il telaio a traliccio offre una base solida per le componenti delle sospensioni nella guida in fuoristrada e aiuta a proteggere la struttura della carrozzeria anche su superfici irregolari. Sul nuovo Jimny sono state previste una nuova traversa ad X e altre due trasversali, il tutto per ottenere ulteriore robustezza e una rigidità torsionale più elevata. L’ampio angolo di attacco di 37°, quello di dosso da 28° e l’angolo di uscita di 49° consentono di superare i più severi ostacoli o pendenze, senza toccare il fondo o la carrozzeria della vettura.

Le sospensioni ad assali rigidi danno il meglio nella guida in fuoristrada. Quando una ruota è spinta verso l’alto da un ostacolo, la ruota opposta viene premuta verso il basso, fornendo un livello di grip più elevato su terreni irregolari. L’architettura è presente su entrambi gli assali, permettendogli di viaggiare su qualsiasi terreno. Jimny è dotato di un sistema 4WD inseribile con marce ridotte, che può facilmente passare tra le modalità 2H (marce alte e due ruote motrici), 4H (marce alte con 4x4 inserito) e 4L (4x4 con marce ridotte), agendo unicamente sulla leva dedicata, connessa direttamente alla trasmissione. Rispetto alla modalità 4H la modalità 4L è in grado di trasferire maggiore coppia alle ruote, per una trazione migliore su pendenze elevate e terreni difficili.

Quando due ruote diagonalmente opposte perdono trazione, il sistema di controllo di trazione LSD frena automaticamente le ruote che stanno slittando per redistribuire la coppia alle altre due, permettendo al veicolo di riguadagnare trazione. Questo sistema permette a Jimny di districarsi sulle superfici più scivolose e su strade accidentate con condizioni differenti tra le diverse ruote. Il motore ha una cilindrata di 1.5l. Fornisce maggiore coppia a tutti i regimi di rotazione rispetto al suo predecessore, in particolare ai bassi regimi migliorando le performance in fuoristrada. Nonostante la cilindrata maggiore, ha dimensioni complessive compatte rispetto al precedente propulsore 1,3l, con una riduzione del peso del 15% che contribuisce a migliorare l’efficienza.

La trasmissione manuale 5 marce ha rapporti del cambio ottimizzati per il nuovo motore e offre maggiore efficienza nei consumi. La leva del cambio è stata riprogettata per ridurre le vibrazioni e fornisce un feeling più solido e diretto nelle cambiate. Anche la trasmissione automatica a 4 marce è stata riprogettata per garantire minori attriti e migliori consumi.

Per semplificarne il funzionamento, il pattern delle marce è stato riprogettato passando ad un andamento lineare delle posizioni. Durante il nostro primo contatto siamo rimasti particolarmente sorpresi sotto tutti i punti di vista: agile, maneggevole e divertente da guidare il nuovo Jimny si è comportato davvero bene in ogni situazione. Anche davanti a sterrati impegnativi ha svolto egregiamente il proprio dovere. Insomma, possiamo tranquillamente affermare che la fama che contraddistingue questo modello, con la nuova generazione, non può che aumentare ulteriormente. Un consiglio: andate a scoprirla nelle concessionarie. Vi garantiamo che non vi pentirete. Infine, vi segnaliamo che il suo prezzo di partenza è fissato a 22.500 euro.