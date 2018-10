Ogni 10 minuti in Europa viene venduta una Nissan LEAF

La nuova Nissan LEAF è diventata punto di riferimento per i clienti europei che scelgono un veicolo elettrico: sono già 26.000 le unità in circolazione sulle strade europee.

La pluripremiata LEAF guida la classifica delle vendite dei veicoli elettrici per tutti i primi mesi del 2018, facendo registrare un acquisto ogni 10 minuti in tutto il continente.

La nuova LEAF ha registrato un consistente aumento delle vendite in tutta Europa, compresi mercati come Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

In Norvegia, Nissan LEAF ha scalato le classifiche di vendita fino a diventare l’auto più venduta in assoluto nel 2018, superando sia i modelli elettrici sia le tradizionali vetture a combustione interna.

In Italia, la nuova Nissan LEAF è l’auto 100% elettrica più venduta sia nel mese di settembre con 170 unità che nel periodo gennaio-settembre 2018 con 1.050 unità, pari a una quota di mercato del 30%.Il successo deriva sia dai clienti privati che dai clienti business che stanno passando all’elettrificazione, con oltre 8.000 unità che sono entrate a far parte di diverse flotte aziendali in tutta Europa.

La nuova Nissan LEAF combina i punti di forza della versione precedente con le tecnologie all’avanguardia Nissan Intelligent Mobility e un punteggio di 5 stelle per la sicurezza Euro NCAP. Nissan LEAF presenta sistemi avanzati di assistenza alla guida come ProPILOT e ProPILOT Park che permettono di guidare nel traffico e parcheggiare il veicolo con estrema semplicità. Inoltre, l’innovativa tecnologia e-Pedal rende la guida più facile e divertente, consentendo di accelerare, decelerare e fermarsi utilizzando un unico pedale.

La nuova Nissan LEAF è disponibile in 51 mercati e il suo successo, unito anche ai risultati di vendita della versione precedente, posizionano l’auto 100% elettrica al vertice delle vendite mondiali con oltre 350.000 unità consegnate dal 2010, anno del debutto a livello mondiale.

Nissan LEAF è l’icona della Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica per il futuro della mobilità che ridefinisce il modo in cui i veicoli sono guidati, alimentati e integrati nella società, attraverso i tre pilastri, Intelligent Driving, Intelligent Power e Intelligent Integration.