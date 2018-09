Oliver Stein nuovo CFO di Ducati Motor Holding

Dal 1 ottobre Oliver Stein (50) sarà il nuovo Chief Financial Officer e Membro del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motor Holding, assumendo la responsabilità dei settori Finanza, Controlling e IT della casa motociclistica bolognese.



Stein ha conseguito la laurea in economia presso l’Università Ruprecht-Karls di Heidelberg, e negli ultimi 15 anni ha ricoperto diverse posizioni manageriali all’interno del Gruppo Volkswagen.



Dopo aver iniziato la sua carriera in Arthur Andersen, dove ha lavorato per sei anni nella divisione audit and transaction advisory, nel 2003 è entrato in Audi come Managing Director, responsabile per la rete vendita di Audi. Dal 2006 al 2008 Stein è stato Managing Director Finance in Seat Germany.



Nel 2009 si è trasferito negli Stati Uniti, con il ruolo di vice Presidente e Chief Financial Officer di Audi America, dove ha seguito i settori Finanza e Organizzazione in uno dei mercati più importanti del Gruppo, responsabile, sempre con lo stesso ruolo, anche per Audi Canada e Automobili Lamborghini America.



Rientra in Germania nel 2012, come Head of Finance, Controlling, Organization and Strategy di Audi Sport GmbH (già quattro GmbH), la divisione Audi dedicata alle autovetture ad alte prestazioni, alla produzione dei modelli RS e R, alla personalizzazione esclusiva dei veicoli e al customer racing, contribuendo al successo di Audi Sport, che negli ultimi sei anni ha più che raddoppiato le sue vendite.