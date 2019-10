On Air la nuova campagna a 360 gradi di Opel Grandland X Hybrid4

Il nuovo spot televisivo Opel per Grandland X Hybrid4 plug-in hybrid mostra l’amichevole battibecco di questa giovane coppia che non smette mai di pensare al nome del nascituro. Lui preferisce Paul, lei insiste su Ben, il confronto prosegue anche in sala parto. Chi avrà la meglio?

Nel corso della nostra vita spesso ci troviamo a dover scegliere tra diverse opzioni: quale sarà la decisione giusta? Il divertente bisticcio tra i due giovani genitori è un buon esempio. Ma esistono anche delle alternative, come dimostra il protagonista segreto dello spot, Opel Grandland X Hybrid4 con una potenza di sistema di 300 CV (consumo di carburante nel ciclo WLTP1: ciclo misto 1,4-1,3 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 32-29 g/km; nel ciclo NEDC2 1,6-1,5 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 36-34 g/km; dati preliminari). Grazie alla sua maneggevolezza superiore in qualsiasi situazione – a volte in modalità puramente elettrica, a volte con la trazione integrale e i muscoli di un potente motore – questo modello al vertice della gamma Grandland X dimostra che non è necessario scendere a compromessi. Trazione integrale ed efficienza – Grandland X Hybrid4 offre questa simbiosi in ogni situazione. Fresca, impertinente e brillante, la nuova pubblicità Opel si inserisce nel

1 I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 sono preliminari e sono calcolati utilizzando la procedura di test WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ai sensi dei regolamenti (R (CE) 715/2007, R (UE) 2017/1151). Non sono ancora disponibili l’omologazione e il Certificato di Conformità CE. È possibile che i valori preliminari differiscano dai dati di omologazione ufficiali.

2 I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 sono preliminari e sono calcolati utilizzando la nuova procedura di test WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), e i dati WLTP sono convertiti in valori NEDC a fini comparativi, ai sensi dei regolamenti R (CE) 715/2007, R (UE) 2017/1153 e R (UE) 2017/1151. Non sono ancora disponibili l’omologazione e il Certificato di Conformità CE. È possibile che i valori preliminari differiscano dai dati di omologazione ufficiali.

Opel Automobile GmbH it-media.opel.com D-65423 Rüsselsheim