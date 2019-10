Opel: 8 modelli elettrificati entro il 2021

Prosegue l'offensiva elettrica lanciata da Opel, già nel 2021, lo storico Marchio di Rüsselsheim offrirà complessivamente otto veicoli elettrificati in importanti segmenti di volume.

“Intendiamo elettrificare tutta la nostra gamma prodotti entro 2024. Altri modelli verranno introdotti non appena saremo partiti con Corsa-e e Grandland X Hybrid4 quest’anno” ha dichiarato il CEO di Opel, Michael Lohscheller.

Il prossimo anno aggiungeremo alla gamma di veicoli elettrici Opel la versione elettrica a batteria di Vivaro e la versione elettrica del successore di Mokka X. Nel 2021 verranno poi inserite le varianti a trazione elettrica dei modelli Combo Cargo e Combo Life e la versione elettrica di Zafira Life. La gamma di veicoli elettrificati Opel includerà inoltre una versione elettrica della prossima generazione di Astra.

“Con questa gamma di prodotti saremo in una posizione eccellente per realizzare gli ambiziosi obiettivi futuri sulle emissioni in Europa," ha dichiarato il CEO di Opel. "La mobilità elettrica svolge un ruolo fondamentale a tal fine. Tuttavia, anche i nostri ultra-moderni ed efficientissimi motori endotermici e il lavoro di ricerca svolto sulle celle a combustibile presso il Centro di Competenza di Rüsselsheim contribuiranno in modo significativo alla sostenibilità della nostra Azienda e alla sua capacità di sostenere le sfide del futuro.”