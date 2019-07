Opel celebra la 130 millesima Opel Mokka X venduta in Italia

La 130 millesima Opel Mokka X è stata consegnata ad un cliente italiano. La consegna, avvenuta presso la Concessionaria Opel Buzzetti di Rho (Milano), conferma l’alto gradimento che continua a riscuotere questo modello, in Italia e in Europa.

Questo SUV compatto superpremiato, insignito nel 2017 e 2018 del riconoscimento di All-wheel Drive Car of the Year dai lettori di Auto Bild Allrad, ha posto le fondamenta per la creazione della famiglia X che comprende anche Opel Crossland X e Grandland X. Modello compatto dedicato agli amanti dell'avventura, ma che si trova a proprio agio anche nel convulso traffico urbano, non passa di certo inosservato grazie al design sportivo e muscolare. La struttura ben piantata a terra e la lunghezza di soli 4,28 metri, danno l'impressione di una vettura sempre pronta a partire per l'avventura.

Come tutti i membri della famiglia X, Opel Mokka X è dotato di numerose tecnologie innovative come i fari anteriori Adaptive Forward Lighting full LED (che utilizzano meno energia dei tradizionali, nel rispetto dell’ambiente), l’indicatore della distanza di sicurezza Following Distance Indication, l’allerta pre-incidente Forward Collision Alert, l’avviso in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata Lane Departure Warning, i sedili ergonomici certificati dall’associazione indipendente di esperti di postura AGR e vanta una connettività eccezionale grazie ai moderni sistemi di infotainment IntelliLink, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.

Altro motivo del successo di Opel Mokka X, disponibile con cambio meccanico o automatico, entrambi a sei rapporti, è la possibilità di scegliere tra due soluzioni di trazione: anteriore e integrale attiva.

La trazione integrale attiva disponibile sulle versioni top della gamma Mokka X è dotata di frizione elettronica a dischi multipli ed è in grado di distribuire la potenza in modo continuo tra asse anteriore e asse posteriore, da 100:0 a 50:50. Nel normale uso quotidiano la vettura utilizza la trazione anteriore, risparmiando così carburante.