Opel Combo: debutta la nuova generazione

Arriva la quinta generazione del compatto Opel Combo multifunzione. Estremamente pratico, comodo e soprattutto innovativo, è disponibile in versione Combo Life per il trasporto di passeggeri e Combo Van commerciale – entrambe in numerose varianti. Combo Life e Combo Van sono disponibili in versione standard M (4,40 metri) o lunga XL (4,75 metri). Il van famigliare è disponibile a richiesta con 5 o 7 posti e tanto spazio per ben 2.693 litri di bagagli. Il furgone è disponibile anche in versione doppia cabina e con portellone sul tetto. Offre un volume di carico massimo di ben 4,4 m3, spazio per due Euro pallet e ha una portata massima di 1.000 kg. Questa eccezionale flessibilità è dovuta alla nuovissima architettura su cui è basato Combo e alle sue sofisticate soluzioni.

Grazie al nuovo approccio seguito durante lo sviluppo, la nuova generazione di Combo offre un numero di tecnologie innovative e sistemi di assistenza alla guida senza eguali nel segmento, sia nella versione per il trasporto di passeggeri sia nel veicolo commerciale. I numerosi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza che vanno dal Cruise control adattivo all’Allerta incidente con rilevamento pedoni e Frenata automatica di emergenza , dal Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno all’Allerta angolo cieco laterale o all’Head up display aumentano la sicurezza di tutta la famiglia su Combo Life e di tutti i passeggeri di Combo Van. Il sistema adattivo di controllo della trazione IntelliGrip con cinque modalità permette a Combo di abbandonare le strade asfaltate per dedicarsi alle attività del tempo libero o per accedere facilmente ai cantieri caratterizzati da fondi stradali fangosi, sabbiosi o persino innevati.



Paola Trotta, Direttore Comunicazione Opel Italia, il nuovo Opel Combo

Un’ulteriore funzione di sicurezza è disponibile per la versione Van. Il sistema Surround Rear Vision a richiesta migliora notevolmente la visibilità dei furgoni o dei veicoli a pieno carico. Una seconda telecamera nello specchietto retrovisore esterno sul lato passeggero permette a chi guida di non preoccuparsi più dell’angolo cieco su questo lato del veicolo. Il nuovo Combo può montare inoltre il nuovo sistema di protezione della fiancata Flank Guard che, grazie all’uso di sensori, aiuta a prevenire fastidiosi e costosi urti o graffi.

Nella versione Van un livello di comfort eccezionale è garantito dai sedili anteriori riscaldabili e dal volante riscaldabile. Il climatizzatore bizona assicura temperature piacevoli a bordo del veicolo anche nelle giornate più calde. Combo Life e Combo Van sono sempre connessi grazie ai sistemi di infotainment di ultima generazione compatibili con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori da 8 pollici. Sotto il cofano, i clienti potranno scegliere all’interno di una gamma di motori turbo benzina e diesel. Tutte le unità si distinguono per l’elevata agilità e un’esemplare efficienza nei consumi di carburante. Per quanto riguarda le trasmissioni, Combo Van e Combo Life saranno disponibili con trasmissioni manuali a cinque o sei rapporti e, per la prima volta nel segmento, con il cambio automatico a 8 velocità a richiesta. Per l’ennesima volta, Opel mette tecnologie d’avanguardia a disposizione del grande pubblico in questo segmento.

In occasione della presentazione abbiamo effettuato un breve test per le vie di Milano a bordo della versione Life con cambio automatico. Da subito si rimane piacevolmente colpiti dalla maneggevolezza con cui ci si muove, assecondati da un motore brioso e un cambio preciso. Senza dimenticarsi poi dell’elevato confort di bordo offerto da un assetto ben tarato. In poche parole si tratta di un veicolo che può essere utilizzato senza problemi per le mille necessità imposte dalla vita moderna.