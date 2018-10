Opel Crossland X, disponibile il cambio automatico sulla versione diesel

Opel per la prima volta propone Crossland X con un motore turbo diesel abbinato ad una trasmissione automatica, L’elegante e pratico SUV è disponibile con cambio automatico sia nelle versioni diesel che in quelle benzina. Per la prima volta su Crossland X anche i rivestimenti in pelle abbinati ai sedili anteriori ergonomici certificati dall'associazione indipendente di esperti di postura AGR.

Il nuovo diesel quattro cilindri da 1.5 litri è conforme al rigoroso standard Euro 6d-TEMP sulle emissioni grazie a un innovativo catalizzatore di ossidazione/adsorbitore per NOx abbinato alla Riduzione Catalitica Selettiva (SCR). Opel propone il nuovo Crossland X 1.5 Diesel con trasmissione automatica a sei velocità e sistema start/stop con risparmio di carburante inclusi nella dotazione standard.

La testata con collettore di aspirazione integrato e il basamento della nuova unità diesel da 1.5 litri sono realizzati in alluminio leggero, mentre le quattro valvole di ciascun cilindro sono azionate da doppi alberi a camme in testa. Il sistema common rail a iniezione diretta opera a pressioni fino a 2.000 bar, immettendo il carburante nelle camere di scoppio mediante ugelli degli iniettori a otto fori.

Per un post-trattamento ottimale dei gas esausti, il sistema di riduzione delle emissioni – costituito da catalizzatore di ossidazione/adsorbitore di NOx passivo, iniettore AdBlue, catalizzatore SCR e filtro anti-particolato diesel – è stato raggruppato in una sola unità il più vicino possibile al motore. L’adsorbitore di NOx funge da catalizzatore per la fase di avvio, riducendo le emissioni di NOx alle temperature sotto la soglia di attivazione della Riduzione Catalitica Selettiva. Grazie a questa tecnologia innovativa, il nuovo propulsore diesel da 1.5 litri risulta conforme al rigoroso standard Euro 6d-TEMP per le emissioni di NOx.

Il prezzo di Opel Crossland X Edition con motore diesel 1.5 litri da 88 kW/120 CV parte da 23.400 euro (prezzo in Italia messa su strada inclusa).