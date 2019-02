Opel, da 120 anni pioniere nell’offerta di innovazioni tecnologiche

Sono disponibili sistemi di assistenza alla guida come il Park & Go con sistema automatico di assistenza al parcheggio e il Controllo Elettronico della Velocità di Crociera, mentre elementi come i sedili ergonomici attivi regolabili in numerose direzioni e il volante di pelle riscaldabile aumentano il comfort. Insignia è dotata anche di altre tecnologie di vertice come l’Adaptive Cruise Control attivo con Frenata automatica di emergenza, lo Head Up display, il Sistema Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 8 pollici e i fari anteriori attivi IntelliLux LED® matrix.

Attualmente il miglior esempio è l’ammiraglia Opel: grazie alla combinazione di trazione integrale Twinster con torque vectoring e telaio FlexRide, Insignia è una specialista di trazione. È la macchina da guidare per eccellenza, soprattutto d’inverno sulla neve e sul ghiaccio. Opel Insignia è disponibile anche con cambio automatico a 8 velocità a richiesta, liscio come la seta.

Una tecnologia fondamentale sviluppata dalla Casa di Rüsselsheim permise a chi guidava di non percepire più tutte le carenze delle infrastrutture. La “sospensione sincrona Opel” presentata alla Fiera di Berlino del 1934 costituiva un’alternativa alle ruote anteriori montate “senza asse” ancora assai diffuse. Le molle elicoidali orizzontali e gli ammortizzatori idraulici a doppio effetto posizionati nell’alloggiamento delle molle (sospensione Dubonnet), riducevano le oscillazioni. Insieme alle molle a balestra semiellittiche e agli ammortizzatori idraulici dell’asse posteriore, permettevano alla vettura di superare indenne le buche presenti nelle strade. Rispetto alla Opel 1.3 Litri da 24 CV, che si distingueva inoltre per il telaio con traverse e scatolati, la trasmissione a 4 velocità e i freni idraulici, molti concorrenti con soluzioni che risalivano all’epoca delle carrozze a cavalli apparvero improvvisamente obsoleti.

“Sempre e solo il meglio del meglio” è un altro dei classici slogan Opel. Il costruttore di Rüsselsheim infatti, come tutti i costruttori di automobili e di motori, dovette far fronte fin da subito alla richiesta di più potenza e decise di venire incontro al mercato nel 1902. Il primo motore bicilindrico dell’azienda, sviluppato sotto la regia di due tecnici esperti come i fratelli Fritz e Wilhelm, generava ben 12 CV. La Opel con carrozzeria Tonneau raggiungeva la "vertiginosa velocità" di 45 km/h. Si trattava di un valore più teorico che pratico, dato che le strade asfaltate e sufficientemente compattate erano presenti solo in città, e talvolta neppure lì. A rendere visibile questo progresso fu senza dubbio la pompa dell’olio meccanica. La pompa manuale con indicatore visivo, che doveva essere attivata dal guidatore ogni 10 - 15 chilometri, era diventata un ricordo del passato.

Opel Insignia è la dimostrazione di una delle caratteristiche fondamentali del marchio, ovvero offrire ai clienti sempre più di quello che possono aspettarsi da una specifica categoria di veicoli. Le basi di questa filosofia furono gettate alla fine del XIX secolo dalla Opel “System Lutzmann”, che si distingueva per la presenza di due tecnologie all’avanguardia: la prima erano gli pneumatici, inventati da Robert William Thomson nel 1845 ma ancora non diffusi nel campo della produzione automobilistica. La seconda era il motore monocilindrico da 4 CV. Nel gennaio del 1901, questo propulsore spinse Opel ad affermare che le vetture costruite a Rüsselsheim “rappresentano i risultati più alti della progettazione di motori fino a oggi, per la semplicità dei meccanismi e la robustezza della struttura”.

La Casa di Rüsselsheim non ha mai nascosto la propria passione per trasmissioni e telai all’avanguardia. La brochure della Opel Diplomat B lanciata nel 1969 affermava infatti “L’abbiamo costruita noi, dentro e fuori”. Che cosa significava? “È la tecnologia a definire il carattere della vettura”. L’affermazione rispondeva a verità, soprattutto se si pensa al ponte posteriore de Dion lodato in lungo e in largo dai massimi esperti. Questa complessa struttura univa i vantaggi dell’assale rigido con doppio giunto, tramite il quale le ruote non avevano variazioni di carreggiata e campanatura, e la sospensione a ruote indipendenti che aveva il vantaggio di ridurre le masse non sospese. Il differenziale sul supporto ausiliario, gli alberi con giunti omocinetici e regolazione della lunghezza, i bracci oscillanti longitudinali e trasversali per un preciso controllo delle ruote, la barra stabilizzatrice, le molle elicoidali e gli ammortizzatori telescopici completavano il quadro. Nell’insieme sembrava “come se avessimo inserito la miglior strada concepibile”.

La Rekord A “6” dimostrò chiaramente che Opel intendeva continuare a “democratizzare” le tecnologie di alta qualità. Il cuore della versione di punta lanciata nel 1964 generava una coppia impressionante di ben 185 Nm con una cilindrata di 2,6 litri. Le prestazioni fluide e rilassate celavano la potenza del sofisticato motore 6 cilindri in linea che assicurava a questa vettura media, offerta in versione berlina e coupé, una sensazione premium. La vettura seguiva principi progettuali consolidati con albero a camme nel monoblocco, aste di distribuzione, bilancieri e valvole in testa. Le punterie idrauliche permettevano di avere un sistema di distribuzione esente da manutenzione. Questo motore a corsa breve migliorò significativamente il posizionamento della Rekord A verso la fine della carriera e si dimostrò perfetto per le nuove Kapitän e Admiral, modelli di categoria superiore.

Una catapulta da 105 CV per il “Razzo di Rüsselsheim”

105 CV in una compatta fecero scalpore nel 1975. Con la Kadett GT/E, Opel lanciò sul mercato un “modello di base pronto a gareggiare”. Questa potente automobile per l’uso quotidiano con caratteristiche dinamiche superbe era per i clienti di orientamento sportivo quello che le automobili da corsa erano per i piloti professionisti. Il motore 1.9 litri a iniezione, utilizzato anche nella nuova Manta GT/E, aveva una coppia elevatissima e lanciava il “Razzo di Rüsselsheim”, che aveva un peso a vuoto di soli 900 chilogrammi, da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi. La vettura toccava una velocità massima di 184 km/h e più tardi con il propulsore 2.0 litri raggiunse addirittura i 190 km/h. Per garantire la migliore aderenza nelle curve affrontate ad alta velocità, gli ingegneri di Rüsselsheim si dedicarono al telaio senza lasciare nulla al caso: grazie a molle elicoidali più rigide e agli speciali ammortizzatori Bilstein, il telaio era in grado di gestire tutta la potenza proveniente dal motore e offrendo abbondanti riserve di sicurezza.

Il motore high tech a sei cilindri in linea è raffinato e veloce

Alla fine degli anni Settanta, Opel presentò la Senator in sostituzione della leggendaria serie KAD (Kapitän, Admiral, Diplomat). La nuova ammiraglia Opel si distinse per il livello tecnologico e qualitativo e fece un’ottima impressione anche nel confronto diretto con le berline di Stoccarda e Monaco. Nel segmento inferiore, nel 1986 la Opel Omega prese il posto della Rekord E e fu nominata “Auto dell’Anno 1987”. Per la Senator e l’Omega, Opel sviluppò un motore sei cilindri in linea completamente nuovo, che fu una delle migliori unità dell’epoca per prestazioni, fluidità ed erogazione della potenza. Una moneta poteva restare in piedi sul coperchio della valvola quando il motore girava al minimo senza che le vibrazioni la facessero cadere.

Per gli ingegneri Opel fu particolarmente impegnativo progettare un nuovo motore che offrisse una potenza elevata e fluida nella Senator 3.0i 24V, un modello di classe superiore, e allo stesso tempo fosse in grado di generare tantissima potenza sulla Omega 3000 24V, la versione più sportiva della media del marchio. Si trattò di un rompicapo che gli ingegneri riuscirono a risolvere brillantemente. Il nuovo motore 3.0 litri sei cilindri generava 150 kW/204 CV. La tecnologia a quattro valvole e l’innovativo sistema di aspirazione a lunghezza variabile (Dual-Ram) assicuravano un’erogazione superiore della potenza e una guida molto divertente anche ai bassi regimi, con una coppia massima di 270 Nm. Il motore impressionava per l’eccellente accelerazione e l’elevata elasticità a tutti i regimi. La Omega 3000 24V con cambio manuale a cinque rapporti accelerava da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, la più pesante Senator 3.0i 24V aveva bisogno di due decimi di secondo in più.