Opel: gamma X completata con l’arrivo di Grandland X

Con l’arrivo del nuovo Grandland X, si completa (forse) la gamma X by Opel che, a partire dal prossimo mese di ottobre (quando la vettura debutterà nelle concessionarie dopo la presentazione al prossimo salone di Francoforte), si affiancherà al Crossland X (4,21 m di lunghezza) e al Mokka X (4,28 m di lunghezza). Ovviamente, l’ultimo arrivato (4,48 m di lunghezza), si posizione verso la parte alta; diciamo che è il fratello maggiore che dovrà vedersela con i diretti concorrenti del segmento SUV C.

“Il nuovo Grandland X vanta tutte le caratteristiche di un grande SUV”, ha dichiarato Roberto Mattucci, amministratore delegato di Opel Italia. “Grande spaziosità e versatilità, abbinate a una carrozzeria elegante e dinamica, con un abitacolo invitante e di livello superiore. Il prezzo di partenza? 26.000 euro per una vettura super accessoriata”.

Grandland X mostra i muscoli sotto una carrozzeria sportiva. Gli sbalzi ridotti lo rendono particolarmente elegante nelle proporzioni. E’ bello fuori ma anche dentro, dove si fanno apprezzare gli ottimi materiali, lo spazio, i vani porta-oggetti (ben distribuiti) e l’elegante cruscotto.

Questo SUV, con un volume massimo del bagagliaio di 1.652 litri, può essere ordinato su richiesta con tetto nero. Grandland X è dotato di numerose tecnologie innovative, come la trazione elettronica con “Grip Control”, il cruise control attivo con rilevamento pedoni e Frenata Automatica di Emergenza, il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno Driver Drowsiness Alert e la telecamera a 360 gradi. Grazie a tutti questi contenuti, Grandland X è in grado di competere con gli altri modelli del segmento.

Proprio come i fratelli, Grandland X offre un livello di comfort particolarmente elevato grazie ai sedili ergonomici con certificazione AGR, disponibili a richiesta per guidatore e passeggero anteriore, oltre che all'eccezionale connettività di Opel OnStar e dei sistemi di infotainment IntelliLink compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.

Al momento del lancio la Grandland X sarà disponibile con due motori, abbinabili sia ad un cambio automatico a 6 rapporti, sia ad un cambio manuale sempre a sei rapporti: si tratta del turbo benzina 1.2 litri da 130 CV e 230 Nm a 1.750 giri/min, e del diesel 1.6 litri da 120 CV e 300 Nm d coppia massima a 1.750 giri/min.