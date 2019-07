Opel Grandland X Hybrid4 AWD, ordinabile in Italia

Prima vettura Opel ibrida plug-in la Grandland X Hybrid4 AWD rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia ibrida, con due motori elettrici da 80 kW abbinati ad un turbobenzina da 1.6 litri da 200 CV, per una potenza complessiva di 300 CV che assicurano prestazioni brillanti ma sempre con consumi ed emissioni decisamente ridotti, anche perché Grandland X Hybrid4 AWD è in grado di percorrere oltre 50 chilometri in modalità esclusivamente elettrica. In questo modo è possibile guidare sempre in elettrico nel percorso casa-ufficio durante la settimana, ricaricando la batteria a casa o in ufficio e dimenticandosi del benzinaio, fermo restando la possibilità di fare percorsi più lunghi quando si vuole, grazie all’autonomia del motore termico.

Grandland X Hybrid4 AWD viene proposto in un unico allestimento, che amplia la già consistente dotazione della versione Innovation con specifiche di prodotto che ne fanno una vettura Premium: badge Hybrid4; cerchi in lega 19” bi-color dedicati; info display con informazioni Hybrid; volante in pelle con corona piatta; cambio automatico AT8 con leve al volante; sistema Open&start; portellone ad apertura elettrica con sistema hands-free; selettore della modalità di guida (elettrica, ibrida, trazione integrale AWD e Sport)

Le innovazioni introdotte hanno tenuto conto della praticità, a tutto vantaggio delle esigenze dei clienti. Ad esempio, la presa di ricarica è comodamente posizionato sul lato opposto allo sportello del carburante, mentre la batteria è installata sotto i sedili posteriori per ottimizzare lo spazio nell'abitacolo e nel bagagliaio.