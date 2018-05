Opel lancia l'offensiva SUV

“Ciao Jürgen, che bella auto, posso provarla?”, chiede Bettina Zimmermann a Jürgen Klopp. Inizia così il viaggio a bordo di Opel Grandland X e l’allenatore di calcio che non è mai a corto di parole trattiene il fiato. Mettersi al volante di Opel Grandland X è fonte di grande divertimento ed è questo il messaggio che viene trasmesso dallo spot televisivo che fa parte della campagna pubblicitaria a 360° organizzata a livello europeo per i modelli SUV di Opel Grandland X, Crossland X e Mokka X e inizia oggi in Italia.

“Sportivi, eleganti ed estremamente funzionali – così possono riassumersi i nostri tre modelli top della gamma SUV. Ognuno abbina in modo del tutto unico una linea dinamica alla precisione tedesca e a innovazioni di livello superiore. Ciò contribuisce a creare una reale atmosfera da SUV per ogni tipologia di utilizzatore ed è proprio questo che facciamo vedere nella nuova campagna Opel dedicata ai SUV,” ha commentato Tobias Gubitz, Direttore Brand Strategy e Marketing Communications, Sales, Marketing & Aftersales di Opel.

Il terzetto Opel X assicura una guida divertente. E’ un dato di fatto che i tre modelli garantiscano inoltre massima praticità e spaziosità, abbinate a dotazioni tecnologiche e di confort d’eccellenza, come ad esempio il sistema di avviso pre-collisione Forward Collision Alert, i fari anteriori e i sedili ergonomici certificati dall’associazione indipendente di esperti di postura AGR. Bettina Zimmermann mette davvero alla prova il sistema elettronico di trazione IntelliGrip di Grandland X. Il fango schizza ovunque, la vettura resta stabile in traiettoria e al termine della prova l’entusiasta conducente scende dal SUV sporco fino al tetto con un’espressione completamente soddisfatta per salire sul suo Grandland X lustro e pulitissimo, lasciandosi alle spalle un attonito Jürgen Klopp.

“Volevamo che gli spot pubblicitari fossero grintosi e diretti come i nuovi SUV di Opel. E volevamo per Jürgen Klopp un ruolo in cui, per una volta, non fosse da solo alla guida” ha dichiarato Wolf Heumann, Direttore Creativo dell’agenzia Scholz & Friends incaricata della realizzazione della campagna pubblicitaria, riferendosi allo spot di Opel Mokka X trasmesso con grande successo in TV e su Internet in passato. Questa volta la situazione viene ribaltata da Bettina Zimmermann.

L’allenatore rimane altrettanto sorpreso nel secondo spot quando vede quanti bagagli l’attrice intende caricare sul suo Opel Crossland X. Klopp non ha dubbi: “Non ci entrerà mai tutto”. E ha ragione, infatti la borsetta finisce sui sedili anteriori, mentre il resto scompare nel capace bagagliaio da 1.255 litri. Questo è Opel Crossland X, con la sua telecamera posteriore con visione a 180° e un’incredibile quantità di spazio disponibile, è il crossover che diventa lifestyle e incarna il motto di Opel “Il futuro appartiene a tutti”. Come d’abitudine, Jürgen Klopp arriva dritto al punto e chiede, approfittando dei week end di porte aperte: Vieni a provarla?

Ad attirare l’attenzione del pubblico contribuirà inoltre la grande ‘X’ riprodotta nelle pubblicità su stampa e affissioni. Da ultimo, ma non certo in termini di importanza, saranno disponibili offerte speciali personalizzate presso i concessionari Opel. In Italia i clienti che sceglieranno i SUV Opel Grandland X, Crossland X o Mokka X potranno approfittare della nuova offerta tasso zero con pronta consegna.