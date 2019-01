Opel presenta l'edizione limitata della Corsa “120th Anniversary”

Opel festeggia i 120 anni di produzione automobilistica, ossia 120 anni di innovazioni alla portata di tutti. La storia del marchio tedesco è caratterizzata dalla capacità di portare rapidamente le innovazioni tecnologiche nella produzione di serie. Questa strategia ha reso la mobilità accessibile a molti clienti e le vetture più sicure, pulite, comode e pratiche. La campagna pubblicitaria lanciata in occasione del 120° anniversario “Opel. Nata in Germania. Dedicata a tutti noi” si riferisce proprio a questa filosofia, applicata alla prima Opel, la Patentmotorwagen “System Lutzmann” del 1899, e a tutti gli altri modelli che si sono susseguiti negli anni, dalla “Doktorwagen” alla “Laubfrosch”, alla P4 e alla Kadett. Oggi questa filosofia viene rappresentata alla perfezione da Opel Corsa.

Le varie versioni di Corsa sono adatte per i single, le coppie o le famiglie. Non è quindi un caso che dal 1982 ne siano state prodotte più di 13,5 milioni. “Corsa resta uno dei nostri modelli più importanti in Europa”, ha dichiarato Xavier Duchemin, Managing Director Sales, Aftersales e Marketing. A questa vettura di grande successo spetta quindi un ruolo da protagonista in questo anno speciale. “Opel democratizza la mobilità da ben 120 anni”, ha aggiunto Duchemin. “Nelle nostre automobili mettiamo a disposizione di tutti tecnologie e funzioni di comfort all’avanguardia. Questa è la nostra filosofia e il miglior esempio è proprio la Corsa! Nella gamma concepita in occasione di questo anniversario c’è il giusto modello per ogni cliente, con tante dotazioni a prezzi eccezionali”.