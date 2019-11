Opel presenta la versione elettrica del Van Vivaro-e

Tre generazioni: Opel Vivaro riscuote successi in Europa sin dal 2001

Con il nuovo Opel Vivaro-e, il Marchio tedesco continua una storia fatta di successi che è iniziata nel 2001 con la prima generazione di questo modello. Vivaro A è stato commercializzato fino al 2014, principalmente come bus per trasporto persone, furgone e cassone fisso. In questo lasso di tempo sono state oltre 650.000 le unità consegnate da Opel ai clienti. Nel 2014 è stata introdotta la seconda generazione del modello, di cui Opel a venduto circa 310.000 esemplari fino alla metà di quest’anno.

La terza generazione di Opel Vivaro è arrivata nelle concessionarie qualche settimana fa. Questo veicolo commerciale multi-funzione è ora disponibile in tre lunghezze invece di due (4,60 metri, 4,95 m e 5,30 m). Rispetto al modello precedente ha inoltre una portata di 200 kg superiore (fino a 1.400 chilogrammi) ed è in grado di trainare mezza tonnellata in più (peso rimorchiabile fino a 2.500 kg).

La maggior parte delle versioni del nuovo Vivaro ha un’altezza di soli 1,90 m e può quindi accedere ai parcheggi sotterranei. Risulta inoltre ottimizzato il confort per conducente e passeggeri.

Numerose tecnologie innovative e sistemi di assistenza alla guida – dal sistema elettronico IntelliGrip per il controllo attivo della trazione, alla telecamera posteriore panoramica da 180 gradi, al sistema di infotainment multimediale - sono disponibili su richiesta. Dotazioni quali le portiere scorrevoli azionate da sensori e il sistema FlexCargo, che consente l’abbattimento dello schienale dei sedili, aumentano la praticità d’uso a fini lavorativi.