Opel realizza il piano strategico PACE!

Combo Van ha fatto vedere al grande pubblico di che cosa è capace al salone internazionale veicoli commerciali di Hannover in Germania, dove è stato insignito del titolo di “International Van Of The Year 2019”. Al pari di Combo Life, anche Combo Van è stato sviluppato secondo gli standard di un’automobile per il trasporto di passeggeri, ma in questo caso di tratta di un veicolo commerciale rivolto ai professionisti che hanno bisogno di un van compatto per trasportare merci, utensili o macchinari.

Opel ha sempre costruito automobili che parlano al cuore E alla testa dei propri clienti. La leggendaria Opel GT, che quest’anno ha festeggiato il cinquantesimo anniversario, ne è l’esempio migliore. “Solo volare è più bello”, affermava lo slogan pubblicitario del 1968. Allora come oggi, la GT è la dream car accessibile che dimostra come sia possibile trasformare i sogni in realtà.

La realizzazione pratica di idee visionarie e la possibilità di dare uno sguardo ai futuri modelli Opel è ora compito della Opel GT X Experimental. Lunga solo 4,06 metri, con 5 porte e dall’aspetto di una coupé, è un SUV elettrico compatto cinque porte pieno zeppo di idee e tecnologie innovative. Incarna nella forma più pura e grintosa i valori del marchio Opel: tedesco, accessibile ed entusiasmante. La “Bussola” e il “Vizor Opel” sono gli stilemi che indicano la direzione per il 2019 e gli anni successivi, in linea con il motto “Il futuro appartiene a tutti”.