Opel scegli il Salone dell'auto di Essen per svelare l'ADAC Opel e-Rally Cup

quale saranno annunciati in un secondo momento. La seconda gara di test si svolgerà invece l’8 agosto durante l’ADAC Rallye Oberehe, un evento R70 con più di 70 chilometri di prove speciali nella Renania-Palatinato.

Come già indicato, la stagione prenderà ufficialmente il via nella Saar e si svilupperà successivamente con altre tre prove nel corso di due eventi che si svolgeranno nel 2020 – l’ADAC Rallye Südbayern (26/27 settembre) e l’ADAC Rallye Deutschland dal 15 al 18 ottobre. Durante la prova tedesca valida per il mondiale rally, si terrà pertanto una gara doppia dell’ADAC Opel e-Rally Cup. Gli altri sei eventi della prima "Superstagione" si svolgeranno nel 2021 e saranno annunciati successivamente.