Opel si aggiudica il “Car Connectivity Award 2019”

La telecamera anteriore Opel è stata votata “miglior rapporto prezzo-prestazioni” con quasi il 20% dei voti. Essa rappresenta la base per numerosi sistemi di assistenza alla guida, come l’Allerta incidente con Riconoscimento pedoni e Frenata di emergenza automatica. Il sistema è attivo a partire da una velocità di 8 km/h e verifica la distanza rispetto al veicolo che precede. In caso di pericolo di incidente, il sistema attiva un allarme sonoro e visivo e in caso di emergenza è in grado di frenare la vettura. L’indicatore della distanza di sicurezza misura lo spazio rispetto alla vettura che precede in secondi. Il Sistema per il mantenimento della corsia di marcia avvisa in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata e interviene leggermente sullo sterzo, tenendo così la vettura nella propria corsia di marcia. Il Sistema per il riconoscimento dei cartelli stradali riconosce i limiti di velocità, i divieti di sorpasso e numerosi altri cartelli. Oltre ai cartelli tondi e triangolari, l’attuale telecamera di terza generazione è in grado di riconoscere e di mostrare sullo schermo anche le indicazioni con LED.

Quest’anno i lettori di auto motor und sport e gli utenti di Moove hanno eletto i vincitori dei “Car Connectivity Award” per la sesta volta. Potevano scegliere tra vetture e tecnologie di 11 categorie, da “integrazione del telefono” e “migliore rapporto prezzo-prestazioni” a “vetture elettriche connesse”. Alle votazioni di quest’anno hanno partecipato più di 12.000 lettori e utenti.