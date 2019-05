Opel veicoli commerciali, 120 anni di storia

Opel da 120 anni 0ffre una gamma di veicoli commerciali leggeri, come ha sempre fatto in passato. Al momento è in corso un’importante offensiva di modelli: lo spazioso Opel Combo è completamente nuovo e ha conquistato il prestigioso titolo di “International Van of the Year 2019” con la versione furgone Combo Cargo, mentre il gemello Opel Combo Life per il trasporto di passeggeri è stato votato “Best Buy Car of Europe 2019” dalla giuria internazionale di AUTOBEST.

Un’altra novità in gamma è la terza generazione di Opel Vivaro, che sarà disponibile anche in versione elettrica a batteria a partire dal prossimo anno.

Quest’estate infine giungerà presso le concessionarie il nuovo Opel Movano, che si distinguerà per l’elevata sicurezza, la connettività e una grandissima versatilità.

L’offensiva dei modelli commerciali sta già registrando i primi risultati: Opel ha venduto quasi 33.000 veicoli commerciali leggeri (LCV) nel mondo nel primo trimestre del 2019, il 35 per cento in più che nello stesso periodo dello scorso anno. La quota di mercato delle nuove immatricolazioni in Europa (E30) è salita di 0,6 punti percentuali al 4,7 per cento. Nell’ambito del piano PACE!, Opel si è posta l’obiettivo di aumentare le vendite di veicoli commerciali del 25 per cento entro il 2020.Combo, Vivaro e Movano portano avanti una ricca tradizione, fatta di tanti anni di successi dei veicoli commerciali Opel. Tutto è iniziato con la “Patentmotorwagen” 120 anni fa a Rüsselsheim.