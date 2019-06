Parco Valentino 2019: Suzuki presenta tre anteprime nazionali

Suzuki, sarà assoluta protagonista del Salone dell’Auto di Torino 2019, in programma nella cornice naturale del Parco Valentino dal 19 al 23 giugno.

Lo stand Suzuki sarà una tappa obbligata per i visitatori, che potranno ammirare qui ben tre anteprime nazionali, due legate al mondo dell’auto e una al comparto Marine: Jimny GAN, Vitara Katana e DF350A Katana. Modelli di punta in allestimenti speciali, realizzati per l’occasione, che verranno svelati in anteprima assoluta.

Sotto i riflettori non mancheranno, però, anche i motivi d’interesse per i fan delle due ruote con Katana in edizione Jindachi, a completare una presenza a livello corporate a 360 gradi.

La presenza di Suzuki al Salone dell’Auto di Torino si articolerà, inoltre, fuori dalla cinta del Parco Valentino. Oltre alla tradizionale area test drive, per la prima volta in assoluto due strutture esterne, un truck Suzuki dedicato al test ride e un percorso destinato agli appassionati dell’off-road, daranno la possibilità ai visitatori di divertirsi guidando i principali modelli delle gamme Auto e Moto.

Nel pomeriggio di mercoledì 19, tra le ore 17 e le ore 18, l’area espositiva Suzuki avrà anche in Carolina Kostner un’eccezionale ospite d’onore. La campionessa del Mondo di Pattinaggio, storica Brand Ambassador della Casa, sarà a disposizione dei fan per una sessione di foto e autografi, prima di portare una ventata di classe ed eleganza alla President Parade, cui parteciperà al fianco di Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, a bordo di Jimny GAN.

È tempo di guidare

Grazie a Suzuki, che anima il Salone dell’Auto di Torino - Parco Valentino sin dalla sua prima edizione, i visitatori potranno vivere l’emozione di provare in prima persona alcuni tra i modelli più rappresentativi delle gamme Auto e Moto di Hamamatsu, accedendo per la prima volta a un truck dedicato alle moto per i test ride e a un percorso ad ostacoli per gli amanti del 4x4.

Gli amanti delle due ruote potranno recarsi al truck Suzuki, situato presso l’ingresso Villoresi (lato Torino Esposizioni), registrarsi e saltare in sella a sei modelli Suzuki: Katana, V-Strom 650 XT e 1000 XT, SV550X TER, GSX-S750 Yugen Carbon e GSX-S750, quest’ultima in versione depotenziata per i titolari di patente A2.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno invece sperimentare le incredibili capacità off-road di Jimny affrontando un apposito percorso con ostacoli artificiali oppure mettersi al volante di Vitara e Swift Sport, quest’ultima nella grintosa livrea utilizzata come Auto Ufficiale dell’ACI Rally Italia Talent 2019.

Lo stand Suzuki è il numero 26, a ridosso della riva del fiume e a breve distanza dal Castello del Valentino.