Parco Valentino, dal 19 al 23 giugno 2019 Torino torna capitale dell'auto

Nella cornice del Castello Sforzesco di Milano è stata presentata la 5a edizione del Parco Valentino Salone Auto Torino in programma dal 19 al 23 giugno 2019. L'edizone 2019 si conferma e rilancia i successi della precedente: oltre 700.000 visitatori durante i 5 giorni di manifestazione, 1000 supercar protagoniste dei 30 eventi dinamici in programma, 45 brand espositori tra costruttori e designer.

Punta di diamante della 5a edizione sarà la giornata di mercoledì 19 giugno con il ritorno della Supercar Night Parade, la parata di supercar, prototipi, hypercar, concept car, vetture a guida autonoma e con motori a propulsione elettrica, protagoniste del motorsport e auto classiche che sfileranno in un circuito cittadino che, come la passata edizione, percorrerà le vie e le piazze più belle di Torino con l’aggiunta di un suggestivo passaggio tra le strade della collina torinese, per un evento che vedrà la partecipazione di presidenti e amministratori delle case automobilistiche, designer e carrozzieri, giornalisti, collezionisti e appassionati di tutta Italia.Le piazze e le strade di Torino torneranno a essere la location di eventi, raduni e meeting di club che insieme completano il calendario dei 5 giorni dedicati all’automobile in città, accanto all’esposizione degli stand nel Parco del Valentino. Parco Valentino dà vita al vero e proprio Salone diffuso per la città, una formula che sta ispirando numerosi eventi in Italia e in Europa.



Intervista a Andrea Levy, Presidente Parco Valentino

Una festa che celebra la passione per le quattro ruote, il motore della formula innovativa che sta alla base di Parco Valentino e che ha portato la kermesse a diventare punto di riferimento degli eventi automobilistici nazionali, invertendo il trend negativo che sta investendo i Saloni al chiuso internazionali: ingresso gratuito per il pubblico, orario prolungato fino alle 24 ed esposizione all’aperto con eleganti stand uguali per tutti i brand, nello splendido Parco Valentino, già sede dello storico Gran Premio del Valentino che ha visto correre lungo i suoi viali piloti del calibro di Ascari, Fangio, Farina, Villoresi e Nuvolari. Grazie agli eventi dinamici e collaterali in programma, e allo slittamento di data a inizio estate, nel 2019 si attende un incremento di pubblico del 30%, e la conferma della presenza delle principali Case automobilistiche.

Ed è dalla condivisione della passione per l’automobile che nasce la grande novità di questa 5a edizione, il riconoscimento ai grandi collezionisti internazionali che verrà consegnato durante la giornata inaugurale di mercoledì 19 giugno dai più grandi designer dell’industria automobilistica: un premio che vuole riconoscere il valore delle grandi collezioni di auto, siano esse orientate al passato, al motorsport e alle sportive da sogno, e ai collezionisti che sono soliti partecipare ai più grandi eventi automobilistici del calendario mondiale, condividendo auto e passione con il pubblico: la mission di Parco Valentino.