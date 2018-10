Parigi 2018: Citroen annuncia l'arrivo di due concept-car nel 2019

Al Salone dell'Auto di Parigi Citroën ha svelato alcune delle iniziative in programma per festeggiare i suoi 100 anni l’anno prossimo, tra cui l’arrivo di 2 nuovi concept-car. Il primo concept sarà presentato a marzo al Salone di Ginevra e il secondo ad aprile a quello di Shanghai. Per creare un po’ di suspense, è stata diffusa una foto teaser per concept...

Nel primo giorno di apertura alla stampa Citroën ha riservato molte sorprese. Prima di tutto una conferenza stampa decisamente fuori dagli schemi: una live performance dove un ballerino professionista ha danzato davanti a una platea di giornalisti interagendo con la musica proveniente dal grande display installato nella Maison Citroën. Un’esibizione originale che sarà riproposta ogni giorno per tutta la durata del salone per il grande pubblico.

Ma oltre alla forma, il Marchio si è distinto anche per la sostanza, annunciando a sorpresa alcuni degli appuntamenti più importanti che segneranno il 2019, l’anno del centenario del Marchio. Un compleanno eccezionale che sarà festeggiato nel corso di numerosi eventi previsti durante tutto l’anno. Qualche esempio? Il Salone Retromobile a febbraio, il lancio di una serie speciale dedicata, un raduno di collezionisti storici (‘Il Raduno del Secolo’ dal 19 al 21 luglio 2019 a La Ferté-Vidame, in Normandia), numerose attivazioni digitali e ben due concept-car. Il primo, presentato al Salone di Ginevra 2019 (marzo), proporrà la visione del Marchio della mobilità urbana, mentre il secondo, presentato al Salone di Shanghai 2019 (aprile), incarnerà a l’ultra-comfort by Citroën. E in via del tutto eccezionale, Citroën ci ha regalato con largo anticipo due immagini teaser dei futuri concept-car. Ci vediamo nel 2019...