Parigi 2018 : debutta la DS 7 crossback E-Tense 4x4

La modalità di default è la Zero emission. Ogni avviamento si effettua in modalità elettrica per privilegiare comfort di guida, silenzio di funzionamento e assenza di emissioni di CO2 e sostanze inquinanti;

Frutto dell'eseprienza in Formula E, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 recupera l'energia elettrica in decelerazione e in frenata grazie alla funzione BRAKE, per prolungare l'autonomia. La funzione E-SAVE, invece, permette di conservare energia sufficiente a guidare in modalità 100 % elettrica per 10 o 20 chilometri.

La cartografia indica in tempo reale sul grande touch screen il tragitto che è possibile compiere in modalità elettrica e le stazioni di ricarica.

La batteria si ricarica in 2 ore con una presa a muro dedicata 32A e un caricatore da 6,6 kW oppure in 8 ore con una presa classica da 8A.

ABITABILITÀ ED ELEGANZA