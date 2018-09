Parigi 2018: debutta la nuova Kia e-Niro

Al prossimo Salone dell'auto di Parigi Kia accende le luci sulla nuona e-Niro. Il primo crossover Kia completamente elettrico offre fino a 485 chilometri di autonomia con una singola ricarica. In vendita in tutta Europa alla fine del 2018, tutte le specifiche tecniche europee verranno rese note in occasione della presentazione ufficiale alla rassegna parigina.

L'omologazione europea sul ciclo combinato WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ha confermato il dato sull’autonomia elettrica di e-Niro che si attesta a 485 km per la versione alimentata dalla batteria ai polimeri di litio ad alta capacità da 64 kWh. L’autonomia nel ciclo di prova "urbano" WLTP sale a 615 km, più di quanto offerto da molte auto a benzina. Grazie al caricabatterie rapido da 100 kW, bastano 54 minuti per ricaricare all’80% la batteria da 64 kWh. La versione di e-Niro equipaggiata con la batteria standard da 39,2 kWh offre fino a 312 km di autonomia (ciclo combinato WLTP).

Kia e-Niro si propone come uno dei veicoli elettrici più performanti, capace di combinare in modo unico piacere di guida, un design accattivante, la praticità e la versatilità tipiche di un crossover. Il tutto a

emissioni zero. La nuova e-Niro si aggiunge così alle versioni Hybrid e Plug-in Hybrid - di cui sono già state vendute 200.000 unità in tutto il mondo dalla prima introduzione sul mercato nel 2016. L'Europa a oggi ha rappresentato un mercato di riferimento per il primo crossover nato ibrido, con oltre 65.000 unità vendute.

Le versioni equipaggiate con il pacco batteria da 64 kWh (high range) adottano un motore da 150 kW (204 CV), con una coppia di 395 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi. La versione di e-Niro equipaggiata con il pacco batterie standard da 39,2 kWh (mid range) adotta invece un motore da 100 kW (136 CV). In questo caso le performance possono contare su una coppia di 395 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi. Come le versioni Hybrid e Plug-in Hybrid, anche per e-Niro si conferma la trazione anteriore.

Per sfruttare al meglio l’energia, Kia e-Niro offre una gamma di tecnologie sviluppate per migliorare l'efficienza della batteria, la rigenerazione e l’autonomia. Tra queste, la frenata rigenerativa, il Coasting Guide Control (CGC) e il Predictive Energy Control (PEC). Si tratta di tecnologie mirate all’ottimizzazione delle performance elettriche. In particolare, i sistemi CGC e PEC sono collegati al sistema di navigazione e per questo sono in grado di registrare ogni minima variazione del percorso e cambiamento topografico, suggerendo il miglior stile di guida per ottimizzare l’autonomia e contare così su un’ulteriore riserva energetica.

e-Niro, come tutte le Kia, disporrà dell'esclusiva garanzia estesa Kia 7anni/150.00 km.

La garanzia è estesa anche al pacco batteria e al motore elettrico.