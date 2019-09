Parte da Francoforte l'offensiva elettrica di Opel

Tutto ciò non vale solo per la vita quotidiana, ma anche per il motorsport, come dimostra l’anteprima della nuovissima Corsa-e Rally. Opel è il primo costruttore a presentare un’auto da rally elettrica a batteria per le competizioni amatoriali, che inizieranno il prossimo anno con la ADAC Opel e-Rally Cup.

Opel Zafira Life avrà un ruolo chiave nell’ulteriore sviluppo della mobilità elettrica. Oltre a portare sul mercato veicoli ibridi ed elettrici a batteria, Opel punta anche ad assumere una posizione di punta nella ricerca e sviluppo di altri sistemi di propulsione pionieristici.

Il Salone di Francoforte sarà aperto fino al 22 settembre. Il pubblico potrà vedere da vicino i nuovi modelli e le nuove tendenze ogni giorno dalle ore 9 alle ore 19.