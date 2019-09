Parte da Francoforte l'offensiva elettrica di Seat

Oltre a questa, vi è SEAT Tarraco FR PHEV, il primo SUV ibrido elettrico plug-in del marchio, altra première mondiale di questo Salone e quarto modello elettrico dei sei che verranno presentati da SEAT entro il 2021.

Dopo Cupra Formentor, primo modello dal DNA 100% Cupra, con propulsore ibrido e sul mercato a partire dal prossimo anno, la concept Tavascan è la prima vettura stradale 100% elettrica del nuovo marchio, sviluppata sulla piattaforma MEB.

SEAT inoltre arriva a Francoforte con i migliori risultati di vendita della propria storia per il periodo gennaio-agosto. Le consegne globali della casa sono cresciute del 7,2% e raggiungono un volume totale di 411.600 auto.

“IAA arriva in un buon momento per noi, con risultati di vendita e finanziari storici - ha dichiarato Luca de Meo, Presidente di SEAT - Il nostro posizionamento ci consente di continuare a scommettere e investire nella mobilità delle prossime generazioni, con soluzioni adatte al futuro. L’elettrificazione è un pilastro della nostra mobilità, come peraltro la micromobilità e lo sviluppo di soluzioni relative a essa”.

In esposizione, due modelli che non passano inosservati

CUPRA Tavascan e SEAT Tarraco FR PHEV rappresentano un passo in avanti nell’offensiva elettrica dei due marchi. La concept car di CUPRA unisce i vantaggi di un SUV alla sportività di una coupé ed è concepita secondo i più alti standard di raffinatezza, eleganza e design tipici del marchio. Nel bagagliaio integra il CUPRA eXS kickScooter, sviluppato ad hoc per l’occasione.

Nel contempo, SEAT Tarraco arriva ora in questa nuova versione con allestimento FR e propulsore ibrido, con un’autonomia di oltre 50km in modalità totalmente elettrica ed emissioni inferiori ai 50g/km. Con una potenza di 245CV grazie al propulsore benzina TSI 110kW / 150CV e al propulsore elettrico da 85kW / 116CV, Tarraco PHEV diventa la versione più potente della gamma.

“SEAT Tarraco in questa versione ibrida plug-in incarna alla perfezione la nostra strategia per una mobilità più sostenibile, mantenendo nel contempo tutto il dinamismo e il piacere di guida che caratterizzano ogni modello SEAT, e in particolare le versioni FR”. Così Axel Andorff, Vicepresidente Ricerca & Sviluppo SEAT.

Obiettivo: democratizzare la mobilità elettrica

SEAT approfitta di questo appuntamento internazionale per anticipare che la prevendita della Mii electric inizierà a metà settembre.

La Mii electric sarà disponibile in 14 Paesi (Italia, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Polonia) e arriverà in concessionaria all’inizio del 2020.

I prezzi per il mercato italiano verranno comunicati nelle prossime settimane.

Insieme all’inizio della commercializzazione di Mii electric, SEAT lancia la soluzione di ricarica domestica intelligente Wallbox. Il dispositivo e la sua installazione saranno disponibili per l’acquisto insieme alla vettura, costituendo un valido alleato per ottimizzare il tempo di ricarica dell’auto e gestire inoltre tutte le informazioni dal cellulare o da una piattaforma online.