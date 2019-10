Parte da Milano la nuova era della mobilità elettrica di Peugeot

Si avvicina l’inizio del cambiamento nel mondo dell’auto, con l’arrivo delle motorizzazioni elettrificate. Una sfida senza precedenti che PEUGEOT raccoglie con grande entusiasmo e serenità, grazie alla sua lunga esperienza maturata in oltre due secoli di storia industriale durante i quali ha fortemente innovato il mercato in cui ha operato.

Oggi ci troviamo di fronte ad una nuova era della mobilità, ad un nuovo modo di concepire l’automobile. Il primo passo concreto e tangibile di questa nuova era è rappresentato da Nuova PEUGEOT 208, per la prima volta disponibile anche in versione 100% elettrica.

Quello di lunedì prossimo sarà un evento speciale nel cuore di Milano, città dove, da sempre, nascono le innovazioni nel campo della moda, del design, dell’architettura e delle smart cities. Da qui inizierà tutto. Ma non sarà un evento di lancio di un nuovo modello, bensì il via dell’elettrificazione della mobilità, di un nuovo modo di concepire gli spostamenti. Verrà svelata la nuova comunicazione dedicata a questa nuova mobilità elettrificata e il tutto si svolgerà presso Casa PEUGEOT, nuova installazione della Casa del Leone nel cuore nevralgico della città, presso lo Swiss Corner di Via Palestro. Per l’occasione, per la prima volta nella storia, PEUGEOT chiuderà le porte delle proprie Concessionarie e Punti di Assistenza di tutta Italia per un giorno intero: tutti i componenti della Famiglia del Leone si ritroveranno infatti nel centro del capoluogo lombardo per dare il GO a questa nuova avventura, perché la transizione energetica è diventata finalmente realtà sotto il tema dell’Unboring The Future. Saranno presenti anche gli amici di PEUGEOT, fra cui il Brand Ambassador Stefano ACCORSI ed il numero 9 nella classifica mondiale, nonché alfiere PEUGEOT nel mondo del tennis, Matteo BERRETTINI.

A dare il GO in questo evento unico nella storia della Casa ci sarà anche Enel X, partner strategico di PEUGEOT e di Groupe PSA (di cui la Casa del Leone fa parte). In questa nuova avventura entusiasmante la business line innovativa del Gruppo Enel metterà a disposizione tutto il suo know how tecnologico per sfruttare al meglio l’enorme potenziale di Nuova e-208, 100% elettrica. Infatti, con l’istallazione di oltre 800 infrastrutture di ricarica di Enel X la rete dei punti vendita del Gruppo PSA Italia sarà la prima a essere interamente elettrificata a livello europeo. Ad oggi sono oltre 400 la stazioni già attive (Juicebox, Juicepole e Juice2grid) nei punti vendita PEUGEOT ed entro fine anno verrà completata la rete anche nei dealer degli altri Marchi del Gruppo e alcune saranno anche aperte al pubblico.

A partire dal 4 novembre e per le successive due settimane, la mobilità sostenibile sarà protagonista a Casa PEUGEOT che diventerà così luogo di incontro e racconto per i cittadini, di dibattiti con rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’economia e di nuove generazioni di studenti. Dal prossimo lunedì verrà quindi veicolato un nuovo messaggio per diffondere ed approfondire col pubblico il tema dell’elettrificazione dell’automobile, oggi reale e concreta alternativa alle tradizionali alimentazioni finora disponibili grazie all’arrivo di Nuova e-208.