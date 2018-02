Per i lettori di Quattroruote Auto dell’anno 2018: è Alfa Romeo Stelvio

Oggi a Milano, in occasione del "Quattroruote Day". Dinanzi a una platea composta dai più autorevoli esponenti dell’industria, del giornalismo e dell'automotive, ha ritirato il premio Alfredo Altavilla, Chief Operating Officer FCA Emea.

Con il 34,2% dei voti dei lettori di Quattroruote, che hanno espresso le loro preferenze attraverso il sito della rivista, il primo SUV Alfa Romeo sbaraglia una concorrenza di altissimo livello precedendo ben 12 modelli appartenenti a segmenti e marchi diversi. La vittoria è ancora più significativa se si pensa l’ampio margine registrato tra la seconda classificata (10% dei voti) e la terza (9,2%).

Indetto nel 2000, il concorso ha già visto trionfare ben dodici modelli FCA, l'ultima volta lo scorso anno con la berlina sportiva Giulia, la capostipite della nuova generazione Alfa Romeo che, al pari del SUV Stelvio, rappresenta l'eccellenza stilistica e motoristica del Made in Italy nel mondo. Inoltre, per FCA la passione e l'attenzione dei lettori verso questo titolo è un riconoscimento anche per Quattroruote e tutta la sua redazione.

Il titolo “Novità dell'Anno 2018” conferma l’indiscusso fascino che Stelvio suscita nel grande pubblico. Merito certamente del suo stile elegante e sportivo che si abbina alle sue eccellenti caratteristiche di guida e alle massime performance che riesce a regalare. Stelvio, dunque, esprime il più autentico "spirito Alfa" che, per la prima volta in oltre un secolo di storia, si ritrova in una sport utility. Inoltre, il modello rappresenta il top della sicurezza, testimoniato dalle prestigiose cinque stelle Euro NCAP, e vanta il titolo di “SUV più veloce in pista” grazie al giro record ottenuto da Stelvio Quadrifoglio sul leggendario circuito tedesco del Nürburgring.