Per lettori francesi di SUV Crossover Jeep Renegade è “SUV Urbain de l’Année”

La nuova Jeep® Renegade, è stata eletta "SUV Crossover Urbain de l’Année” (SUV Crossover Urbano dell'Anno) dai lettori della rivista specializzata francese SUV Crossover, pubblicata da Éditions Larivière.

Julien Renavand, capo redattore della testata, ha dichiarato: "presente da diversi anni nel segmento dei SUV urbani, la Renegade ha recentemente beneficiato di un restyling, sia per quanto riguarda l’estetica che per i contenuti tecnici, che le ha permesso di riposizionarsi ai vertici della categoria. Un ritorno apprezzato dai nostri lettori che non sono rimasti insensibili al fascino e alle qualità di questa Jeep".

La vasta gamma di motorizzazioni e versioni disponibili sulla Renegade affascina in modo particolare i clienti francesi che ne hanno fatto il modello Jeep più venduto in Francia, sin dai suoi esordi nel 2014. L'introduzione di nuovi, efficienti motori turbo benzina, il 3 cilindri da 1,0 litri e 120 CV e il 4 cilindri da 1,3 litri con 150 CV o 180 CV, conferma che la Renegade rappresenta un’offerta interessante sia in termini di tecnologia che di nuove dotazioni.

Presentata in anteprima mondiale in occasione del Salone dell’Automobile di Ginevra, la nuova Jeep Renegade plug-in hybrid (PHEV) incarna il futuro ormai vicino del SUV Jeep. Grazie alle caratteristiche che la contraddistinguono, la Renegade potrà confermare ancora una volta le sue grandi qualità e al contempo soddisfare le nuove esigenze di mobilità che, soprattutto nei centri urbani, puntano sempre più a soluzioni volte al rispetto dell’ambiente.