"Pet à porter" Citroen pensa agli amici a quattro zampe

Il team di lavoro, avvalendosi anche della collaborazione dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari, ha selezionato il meglio degli strumenti e prodotti presenti sul mercato, in modo da offrire alla clientela del Marchio un kit/allestimento. Battezzato “Pet à Porter” e disponibile dal 21 aprile presso la rete italiana delle Concessionarie Citroën, contiene tutto l’occorrente per muoversi assieme agli amici animali sia in ambiente urbano sia nei lunghi viaggi, in maniera confortevole, sicura e a norma di legge.

Il kit contiene diversi elementi, con differenti funzioni. Per la sicurezza: pettorina in due taglie con cintura di sicurezza; divisorio per bagagliaio; divisorio per sedili con tasche porta oggetti; telecamera “action cam” con supporti per monitorare l’animale in viaggio; medaglietta QR Code (sulla quale è possibile caricare le informazioni anagrafiche, il libretto sanitario e la cartella clinica del proprio cane); kit primo soccorso; rampa pieghevole per l’accesso al bagagliaio (opzionale). Per l’igiene:protezione per bagagliaio; protezione sedili posteriori; accessori pulizia abitacolo. Per il benessere: distributori, acqua e cibo da viaggio; spessore di sicurezza portellone per garantire il circolo d’aria; tappeto rinfrescante; materasso isolante assorbi colpi; palla gioco porta snack. Per l’outdoor: borsa porta accessori che si trasforma in trasportino da bici; pettorina con aggancio per la telecamera “action cam”; asta estensibile per la “action cam”; ciotola doppia richiudibile.

Il kit “Pet à Porter” è completato da un pratico manualetto con i consigli base per i cani in viaggio, sia in auto sia in treno, in aereo o in bicicletta.