Peugeot 108 Collection: la citycar chic che piace anche a Mika Dandy

Agile, dinamica, connessa e dotata di tutte le soluzioni per affrontare al meglio la vita urbana: ecco perché, per dimensioni e contenuti, Peugeot 108 fa di metropoli e città il suo habitat ideale. E se già nel suo allestimento standard la piccola francese strizza l’occhio ad un pubblico femminile, la versione Collection esalta ancor di più le caratteristiche di questa CityCar al passo coi tempi. L’esercizio di stile, o per meglio dire di glamour, appare chiaro già dalle tinte di colorazioni disponibili: dal Rosso Scarlet al Blu Smalt, dal Bianco Lipizan al Grigio Gallium, passando per l’inedito Giallo Pepita. Tonalità che si abbinano al tetto in tela colorato, a maniglie di ingresso e specchietti retrovisori cromati e a finestrini posteriori oscurati.

Gli stickers che segnano il profilo della vettura potrebbero essere visti come segno di eccentricità, ma in realtà Peugeot 108 Collection danza in modo provocante tra il sottile filo della moda e la pura concretezza. Partendo dall’abitabilità. Nonostante i suoi 348 cm infatti, grazie alle cinque porte e a un bagagliaio da 180 litri, c’è spazio per amici e bagagli.

Non mancano poi soluzioni funzionali come le luci diurne a LED, i fendinebbia, i cerchi in lega da 15 pollici e lo spoiler in tinta con la luce di stop integrata. L’incubo parcheggio si supera facilmente se si sceglie la telecamera posteriore che, tramite una chiara info grafica, avvisa quando si arriva al limite nelle manovre più strette.

Trendy e moderna, 108 Collection propone un ambiente curato, raffinato e sfruttabile. Il decoro interno cambia a seconda della tinta di carrozzeria e comprende decalcomanie personalizzate su tappetini, selleria e capote. Ogni colorazione disponibile si abbina in modo elegante e mai banale al volante e al pomello del cambio in pelle e alle maniglie cromate.

Numerosi i vani per riporre tutto il necessario come lo smartphone, facilmente collegabile alla vettura sia con porta usb che con bluetooth, e comandabile direttamente dallo schermo touch screen da 7’’ tramite la funzione mirror screen. La tecnologia mostra i muscoli quando si parla di sicurezza: oltre all’ABS e all’ESP, Peugeot 108 Collection offre l’Hill Assist per facilitare le partenze in salita, l’avviso di superamento della carreggiata, la frenata autonoma di emergenza, sei airbag e i sensori di pressione degli pneumatici.

La gamma 108 Collection è disponibile in versione tre o cinque porte, con tetto rigido o cabriolet, e motorizzazioni benzina che variano dal VTI da 69 CV al PureTech da 82 CV. Tutti i propulsori fanno di consumi ed emissioni ridotte il proprio punto di forza, e sono abbinati a un morbido e preciso cambio manuale a cinque rapporti.

Per l’occasione, inoltre, la 108 si fregia ora di una collaborazione con il cantautore e compositore Mika. Dandy urbano estroverso e noto per il suo stile innovativo e colorato, il nuovo ambasciatore della piccola city-ca sale a bordo della nuova serie speciale Collection, per promuovere la campagna pubblicitaria. Artista pop per eccellenza, Mika, un’icona che colleziona successi e premi all’estero dal 2007, ha spiegato che “E’ un onore essere associato a un marchio francese emblematico come Peugeot. Sono cresciuto con questo marchio e ho sempre amato il suo stile e il suo design. La nuova campagna è un allegro mix tra il mio universo e quello della 108! Ci siamo divertiti molto a realizzarla e tutto questo si sente nella pubblicità”.