PEUGEOT 208, si aggiorna con l’innovativo navigatore 3D Connected

Da quanto è stata presentata nel 2012 la Peugeot 208 è sempre la best seller del Marchio, come dimostrano le sue vendite in Europa a fine 2016: 274mila unità nell’arco dei dodici mesi, ancora in crescita, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. In Italia ne sono state vendute 34mila unità con un incremento del 21,5% rispetto al 2015.

Peugeot 208 sempre all’avanguardia con il nuovo navigatore 3D

Stile deciso ed elegante, ampia offerta, personalizzazioni, motorizzazioni sobrie e performanti nei consumi ma non certo nelle prestazioni. Ed anche per una tecnologia sempre utile, sempre all’avanguardia, sempre al servizio della sicurezza e del comfort di viaggio. In questo contesto, proprio per rendere sempre più agevole il compito del guidatore e per lasciarlo concentrato su quanto accade attorno alla sua vettura, Peugeot 208 amplia la propria dotazione con l’innovativo sistema di navigazione assistita 3D Connected Navigation.

Peugeot 208 copia i modelli di classe superiore

3D Connected Navigation è una tecnologia che ha già incontrato i favori dei possessori di altri modelli di classe superiore della gamma del Leone come Nuovo SUV 3008, Nuovo Expert e il recentissimo Traveller. Grazie all’offerta 3D Connected Navigation, il guidatore di Peugeot 208 dispone ora di una navigazione ancora più intuitiva (grazie alla cartografia 3D connessa), ancora più sicura (grazie al riconoscimento vocale), e sempre aggiornata, grazie ai quattro aggiornamenti cartografici gratuiti l’anno.

Peugeot 208 con il navigatore 3D tanti servizi aggiuntivi

Ed, infine, con 3D Connected Navigation Peugeot 208 dispone di una navigazione ancora più completa, grazie ai Connected Navigation Services. I Connected Navigation Services sono servizi, forniti in collaborazione con TomTom, che consentono di disporre in tempo reale utili informazioni per la guida come la situazione del meteo, le condizioni del traffico, la localizzazione dei parcheggi, delle stazioni di servizio e dei punti d’interessa (POI). I Connected Navigation Services sono inclusi per tre anni all’interno del prezzo dell’offerta 3D Connected Navigation. In seguito sono rinnovabili a pagamento. E’ inoltre possibile sottoscrivere fin dal momento dell’acquisto anche l’opzione SpeedCam, utile per la localizzazione degli autovelox.