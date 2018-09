Peugeot 208 Signature, la nuova serie speciale

Per festeggiare le oltre 200.000 unità vendute nel nostro Paese, Peugeot presenta la serie speciale a tiratura limitata della 208 Signature disponibile in 1.200 esemplari.

La Peugeot 208 si è subito fatta notare per lo stile distintivo e l’elevata qualità, ma anche per il piacere di guida davvero elevato, merito anche del Peugeot i-Cockpit®, all’epoca al debutto.

208 è un modello che ha segnato tanti successi commerciali e sportivi anche in Italia dove è stata venduta in oltre 200 mila esemplari ed ha vinto 3 campionati italiani rally: oggi si presenta in una serie speciale con tiratura limitata a 1.200 esemplari, la 208 Signature.

Si tratta di un’edizione speciale che si caratterizza ancor più per lo stile e la tecnologia di serie. Offerta unicamente con carrozzeria 5 porte e con motorizzazione a benzina PureTech da 82 CV S&S omologato Euro 6.2, ha di serie i cerchi in lega da 16” diamantati con personalizzazione sequenziale nera e ruota di scorta, la calandra frontale in stile Allure, i fari fendinebbia, interni in tessuto Cran grigio Adamantium con cuciture blu, volante in pelle e vetri posteriori e lunotto oscurati. Elementi stilistici che, assieme al badge specifico posto vicino agli specchi retrovisori, esaltano ancor più le cinque tinte di carrozzeria disponibili (grigio hurricane, bianco banchisa, grigio platinium, grigio artense e bianco madreperla). È altresì presente di serie il pacchetto di connettività rappresentato dal Mirror Screen con Android Auto e Apple CarPlay per poter integrare al meglio il proprio smartphone e gestirlo attraverso il touchscreen a centro plancia. Per garantire poi la massima facilità in fase di manovra, sono presenti di serie i sensori di parcheggio posteriori. Gli specchietti retrovisori esterni sono ripiegabili elettricamente, mentre quello interno è schermabile automaticamente e i tergicristalli e proiettori hanno il sensore per l’attivazione automatica.