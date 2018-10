Peugeot 308: debutta la Tech Edition

La Peugeot 308, è la quarta auto del Leone ad aver vinto l’ambito premio di Auto dell’Anno, ha come leitmotiv la ricerca continua dell’eccellenza. Non a caso, questo modello rappresenta un passaggio importante per la crescita del Marchio all’interno del mercato. Questo grazie ad una grandissima qualità costruttiva, doti dinamiche di primo piano e tante nuove tecnologie, racchiuse in una carrozzeria dallo stile moderno, dinamico e molto deciso.

La gamma di Peugeot 308 offre, ad esempio, una ricca dotazione tecnologica che spazia dalla funzione Mirror Screen (per l’integrazione dello smartphone) al touchscreen capacitivo ed alla 3D Connected Navigation, completata dal servizio Peugeot Connect per la chiamata automatica di emergenza. La media di casa Peugeot si fregia poi di una gamma di motorizzazioni omologate Euro 6.2 ed in linea con la nuova normativa WLTP ma, anche, trasmissioni inedite per il segmento, come l’apprezzatissimo e nuovo cambio automatico EAT8 a otto rapporti. A tutto questo si aggiungono poi i numerosi aiuti attivi alla guida (ADAS) che elevano ulteriormente il livello di sicurezza ma anche il posizionamento tecnologico del modello.Tutto questo viene ora esaltato ancor più dalla nuova serie speciale TECH EDITION, ancor più ricca e distintiva, disponibile sia in carrozzeria berlina sia Station Wagon.

Elemento portante della 308 TECH EDITION è proprio l’esaltazione della tecnologia, con un’offerta molto in fatto di ADAS (Adaptive Cruise Control di serie e Park assist con Blind Corner Assist in opzione) e con una ricca dotazione di funzioni avanzate come il Keyless System e il Visiopark 180° entrambi di serie.

Il motore disponibile per questa serie speciale è il nuovissimo 1.5 BlueHDi 16v da 130 CV, un motore modernissimo, in regola con la nuova normativa WLTP ed omologato Euro 6.2. Questo propulsore può essere scelto con trasmissione manuale a 6 rapporti o col nuovissimo cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti.

308 TECH EDITION si distingue esternamente per la presenza dei badge identificativi “TECH EDITION” e dei vetri posteriori oscurati presenti di serie. Nell’abitacolo, invece, le novità sono evidenti: i sedili prevedono l’abbinamento del TEP all’Alcantara e si caratterizzano anche per l’inserto centrale di colore azzurro che si coordina alla doppia cucitura azzurro / arancio. Alla stregua dei sedili, anche il bracciolo centrale ha la doppia cucitura azzurro e arancio, come anche il volante in pelle, l’inserto delle portiere anteriori, la cuffia della leva del cambio manuale. Completano la caratterizzazione estetica degli interni i tappetini con logo TECH EDITION con lo stesso motivo cromatico. Strizzano poi l’occhio al dinamismo la pedaliera sportiva e il battitacco in alluminio con logo Peugeot.