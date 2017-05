Peugeot 308 Racing Cup: scende in pista con Stefano Accorsi

Uno dei compiti assegnati da sempre a Peugeot Sport è quello di far derivare dalla produzione di serie, versioni che da una parte esaltino prestazioni e tecnologia del modello d’origine e che dall’altra mettano a disposizione della folta clientela sportiva l’”arma” con cui vincere le sfide agonistiche, nei rally come in pista. L’esempio più recente è 308 GTi by Peugeot Sport, una versione che rappresenta lo stato dell’arte della sportività secondo Peugeot. Da questo è stata sviluppata una versione spiccatamente corsaiola, Peugeot 308 Racing Cup, progettata per correre nei campionati nazionali turismo, come il tedesco VLN, lo spagnolo CER, il belga BGDC e come il TCR Italy Touring Car Championship dove farà il suo debutto agonistico Stefano Accorsi il week end del 6 e 7 maggio, sul circuito veneto di Adria.

Peugeot Sport, la 308 Racing Cup eroga 308 cavalli

Equipaggiata dello stesso motore 1,6 L THP della 308 GTi by Peugeot Sport, la 308 Racing Cup eroga 308 cavalli, ossia 38 cavalli in più della versione stradale. Esteticamente si differenzia da questa per le carreggiate allargate – per ospitare cerchi specifici da 18’’ con canale da 10 abbinati a pneumatici slick o rain (27/65) - che hanno portato la larghezza complessiva a 1910 mm, ossia 106 mm in più rispetto alla 308 GTi by Peugeot Sport. Altro elemento caratteristico, imposto dal regolamento tecnico del campionato, è l’alettone posteriore, di dimensioni e forma ispirate a quelle in vigore nel Fia Wtcc (World Tourism Car Championship), destinato a contribuire al carico aerodinamico sul retrotreno. Anche il fascione anteriore e posteriore, alla pari dello spoiler, svolgono importanti funzioni aerodinamiche.

Peugeot la 308 Racing Cup una vera auto da corsa

Come già ricordato, il quattro cilindri 1,6 L THP è derivato direttamente da quello della 308 GTi by Peugeot Sport. Gli ingegneri motoristi di Vélizy (quartier generale di Peugeot Sport) hanno lavorato alla ricerca di nuove prestazioni per contrastare la forte concorrenza. In tal modo, grazie all’adozione di un turbocompressore derivato da quello di 208 T16, 308 Racing Cup ha già superato il traguardo dei 308 cavalli. Lo sviluppo del motore non si fermerà qui e durante la stagione è previsto un upgrade di potenza nonché un setup con ammortizzatori e molle differenti.

Peugeot 308 Racing Cup riprende anche gli elementi dell’insieme ruote- sospensioni della sua gemella stradale, come i perni o la traversa posteriore. Per adattarsi alle esigenze delle competizioni, gli ingegneri hanno optato anche per alcuni elementi specifici, come il cambio, un 6 rapporti a comando sequenziale con paddle al volante.

Stefano Accorsi ambasciatore del Brand Peugeot

Stefano Accorsi, ormai riconosciuto ambasciatore del brand Peugeot, disputerà alcune gare del campionato TCR Italy sulla 308 Racing Cup di classe TCT (vetture con potenza fino a 340 cavalli) condivisa con l’esperto Massimo Arduini, titolare del team che cura la preparazione tecnica e l’assistenza in gara della vettura. L’Arduini Corse schiererà al via anche una seconda 308 Racing Cup su cui si alterneranno giornalisti specializzati dotati di idonea licenza sportiva e provate capacità di guida sportiva, che racconteranno “da dentro l’abitacolo” le emozioni della gara ai loro lettori. Rispetto alla versione deliberata da Peugeot Sport, le due 308 Racing Cup preparate da Arduini Corse adottano un impianto frenante Brembo ulteriormente potenziato, con dischi anteriori ventilati e baffati da 370 mm, pinze monoblocco di ultima generazione a sei pompanti ricavate dal forgiato, con campana in Ergal appositamente designata.