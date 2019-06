peugeot 508 sw ed Alitalia il business prende il volo

Con la commercializzazione di Nuova 508 SW nel mercato italiano è scattato da poche ore e con esso è iniziato il grande piano di lancio nazionale. All’interno di questo, PEUGEOT annovera un importante accordo stretto con ALITALIA per far provare la nuova ammiraglia del Leone ai Clienti iscritti al Programma MilleMiglia. Tutti i soci iscritti al programma frequent flyer della compagnia italiana che voleranno tra gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino e in possesso di biglietto A/R in giornata, avranno l’occasione di noleggiare Nuova 508 SW a titolo totalmente gratuito e con un importante riconoscimento in miglia valide per il programma fedeltà. E chi, sempre tra tutti gli iscritti MilleMiglia, deciderà di acquistarla entro ottobre, riceverà inoltre un bonus di ben 50.000 miglia. Un’ottima occasione per provare, in prima persona e con più tempo a disposizione, la station wagon che ha riscritto le regole del segmento e che è molto attesa dal mercato.

Nel pieno della fase di lancio commerciale di Nuova 508 SW, PEUGEOT ha stretto un accordo con ALITALIA per permettere ai tanti soci del Programma MilleMiglia che volano tra Milano Linate e Roma Fiumicino di provare la nuova ammiraglia che ha riscritto le regole del segmento.

Un accordo grazie al quale gli iscritti al programma fedeltà della compagnia italiana, in possesso di biglietto A/R tra Milano Linate e Roma Fiumicino, potranno dal 12 giugno al 12 luglio noleggiare per una intera giornata e a titolo totalmente gratuito Nuova 508 SW, saggiandone in prima persona le qualità che hanno catturato l’attenzione di media e pubblico in questi mesi di prelancio. Un modello che ha riscritto le regole del segmento delle station wagon alto di gamma, grazie a uno stile unico, innovativo, che fonde modernità, eleganza e dinamismo, nel pieno del nuovo corso stilistico della Casa del Leone. Un’auto che introduce per la prima volta nel segmento la tecnologia Night Vision, alzando così ancor più l’asticella di quanto è lecito aspettarsi in questa categoria a livello di sistemi di assistenza attiva alla guida (ADAS). Design e tecnologia che vengono completati da un’esperienza di guida unica, esaltata dalla presenza dell’evoluzione del Peugeot i-Cockpit che contribuisce, assieme alle sospensioni Multilink ed all’Active Suspension Control, a determinare un grande piacere di guida.

I Soci iscritti al Programma MilleMiglia che si prenoteranno attraverso il Call Center dedicato (in collaborazione con AVIS Autonoleggio) proveranno Nuova 508 SW per una giornata intera a titolo gratuito e riceveranno un bonus di 3.000 miglia che verranno accreditate direttamente in conto. Tutti i soci MilleMiglia che decideranno di acquistare la nuova station wagon, entro il 31 ottobre 2019, della Casa del Leone riceveranno un bonus ancor più consistente: 50.000 miglia!

Un’iniziativa volta ad offrire un servizio esclusivo ad un target di clientela affine, facendo provare, in un contesto diverso dal classico test drive ed in un contesto di vita reale oltre che in autonomia, le sensazioni uniche che la nuova ammiraglia del Leone trasmette a piene mani.

La partnership prevede infine una ricca serie di attività promozionali a sostegno dell’operazione: sui canali Alitalia (spot nelle lounge degli aeroporti, annuncio di bordo, magazine Ulisse, mailing dedicato, sito web), nonché una analoga visibilità sulle properties media Peugeot.