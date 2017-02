Peugeot a Retromobile 2017 punta sul 3

Il numero 3 è il tema scelto da Peugeot all’edizione 2017 di Retromobile, in onore della sua ultima novità, la Peugeot 3008. 3 come il quadriciclo “Type 3”, primo modello di serie della Casa commercializzato nel 1891, che testimonia il ruolo pioneristico svolto dal Leone nell’epopea dell’automobile. 3 anche come, nella numerazione Peugeot, i modelli che oggi indicheremmo come appartenenti al segmento C... Si inizia dalla 301 presentata alla fine del 1931. La vettura è un grande successo e viene proposta a partire dal ‘32 in molte varianti di carrozzeria: berlina, limousine 6 luci, commerciale, e le sportive coupé e cabriolet. La 301 vedrà poi l’arrivo dell’aerodinamica nel ‘33 con l’introduzione della “coda di castoro” e poi nel 1935 con una aerodinamica più spinta coi fari abbassati.

La storia di Peugeot comincia con la mitica 302

Con la peugeot 302 del ‘36 si compie un grande passo avanti: sono scomparsi i predellini, le ruote posteriori sono carenate, il parabrezza in due pezzi fende il vento, i fari dietro la calandra caratterizzano il modello e non creano vortici in velocità. La 303, invece, nella gamma Peugeot non esiste: la fascia media è infatti adeguatamente coperta prima dalla 203 e poi dalle versioni base della 403. Successivamente, la nuova media si chiama 304, si caratterizza per i famosi fari anteriori trapezoidali e un baule grande con coda tronca e luci posteriori specifiche.

Peugeot nel 1977 presenta la 305 una tre volumi innovativa

Nel ‘77 arriva la Peugeot 305, una berlina a tre volumi elegante e discreta. I fari anteriori ora non sono più trapezoidali e le luci posteriori diventano evidenti, come la moda del momento richiede. Grande la superficie vetrata grazie anche ai vetri laterali curvi. Peugeot con questa media compie un passo avanti anche nello stile dell’interno con i rivestimenti dei sedili in tweed e una plancia ben organizzata con l’utilizzo innovativo delle materie plastiche.

Peugeot negli anni 80 inizia la collaborazione con Pininfarina

Alla fine degli Anni ‘80 la praticità del portellone con le 5 porte è dominante. Peugeot presenta la 306 disegnata da Pininfarina in puro stile Peugeot: volumi ben proporzionati, poche decorazioni che col tempo non invecchiano, reminiscenza dei fari trapezoidali anteriori e luci posteriori caratterizzanti e con identità di Marchio. Con la 307 i designer della Casa hanno proposto una vettura “alta” con proporzioni inedite: grande abitabilità e luminosità, anche grazie la tetto in vetro panoramico. Con la 307 si innalza ulteriormente l’attenzione alla qualità. Il cruscotto della 307 propone nuovi parametri alla concorrenza nel segmento.

Peugeot 308 è la prima ad essere prodotta fuori dai confini francesi

La Peugeot 308, nel 2008, ha proporzioni molto equilibrate e la vettura risulta elegante e funzionale. Oltre che in Francia, la 308 esce dalle catene di montaggio in Russia. Il design deve quindi tenere conto dei gusti di un pubblico molto diversificato. La 308 è la prima Peugeot che ha mantenuto la stessa numerazione della precedente, una scelta che permette di rafforzare l’identità di marca. L’edizione del 2013 ha rivoluzionato completamente il design e soprattutto l’ergonomia interna in questo segmento con l’adozione dell’innovativo Peugeot i-Cockpit.

Così, sullo stand di 1200 m2 de l’Aventure Peugeot Citroen DS troveranno posto alcuni esemplari proposti dai numerosi Club di appassionati del Marchio o provenienti dal Museo di Sochaux. Fra questi una Type 3 del 1891 e la Roadster 301 CR Grand Luxe del ’43 - in prestito dal Club “les amis du Lion”- oltre alla concept car Peugeot SR1, svelata al Salone di Ginevra nel 2010, e la berlina 504, esposta in versione da gara, che parteciperà alla 26esima edizione del Tour Auto 2017.