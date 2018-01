Peugeot apre nuove strade nel mercato dei SUV

Per Peugeot il mercato dei SUV è diventata una realtà consolidata anche nel mercato italiano ove, nel corso del 2017, sono state vendute quasi 50 mila unità tra 2008, 3008 e 5008. Peugeot è andata oltre la solita idea di SUV, puntando sull’innovazione tecnologica e sulle emozioni che si provano alla guida. Dal prossimo 7 gennaio sarà on air in TV, stampa, radio e sul Web la nuova campagna di comunicazione per la Gamma SUV Peugeot: nuovo SUV 5008, SUV 2008 e SUV 3008.

Massimo risalto allo straordinario corredo tecnologico: dagli ADAS, i sistemi avanzati di aiuto alla guida che garantiscono un livello di sicurezza mai raggiunto prima, al nuovo esclusivo Peugeot i- Cockpit®, per un’esperienza di guida rivoluzionaria, all’Advanced Grip Control, che ottimizza la motricità del veicolo su qualsiasi tipo di terreno.

Lo spot TV è un condensato di avventure e di emozioni in 30’’, timbrato dalla voce ispirante del brand ambassador Stefano Accorsi. Tre viaggi avventurosi attraverso i paesaggi più suggestivi della Scozia, della Finlandia e della Bulgaria, dove tre gruppi di giovani artisti si spingono oltre ogni limite per portare a termine le loro originali opere d’arte.

In radio la campagna si avvale della voce di Stefano Accorsi e di un altro grande protagonista del mondo Peugeot: il pilota Paolo Andreucci, 10 volte Campione Italiano Rally. I valori tecnologici della gamma SUV vengono esaltati dalla loro testimonianza autorevole, stemperata da un tocco di ironia. Completano la campagna gli showroom allestiti per il lancio e l’attività display online.

Havas Milan ha lavorato al progetto, con la direzione creativa di Francesca De Luca, art director Silvia Boretti, copywriter Vincenzo Garzillo.