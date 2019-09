Peugeot Boxer 4X4 Concept, la nuova sfida del Leone

Il nuovo Peugeot Boxer 4x4 Concept è il diretto erede del PEUGEOT RIFTER 4x4 Concept, è pensato per ampliare il raggio di azione anche su terreni insidiosi e dispone di trazione integrale 4x4 DANGEL, di pneumatici specifici e di una distanza dal suolo aumentata, Peugeot Boxer 4x4 Concept offre una nuova esperienza globale, la sua superficie abitabile di 10 m2 è pensata per accogliere fino a 3 persone anche su lunghe distanze. E per spingersi ancora oltre, accoglie a bordo una mountain bike elettrica PEUGEOT eM02 FS Powertube ed ospita una canoa Canadese sul portapacchi.

SFIDA #1: RINNOVARE I CODICI

La prima sfida da affrontare era uscire dal mondo tradizionale del Camper e illustrare la visione del Marchio PEUGEOT per questo tipo di veicolo. Per vivacizzare un segmento dedicato alla libertà, lo stile si impone per vivere un’avventura ricca di sensazioni.

L’immersione nella natura è totale grazie alla tinta di carrozzeria WANDERLUST GREEN. Questo colore satinato e madreperlato permette di fondersi con la natura. Note color MENTA esaltano la carrozzeria in alcuni punti e adesivi obliqui DARK CHROME circondano e definiscono ancor meglio il posteriore.

La nuova calandra è scolpita nel più puro stile contemporaneo del Marchio e presenta piccoli elementi in CAST IRON lucidi, mentre la robustezza della parte inferiore della carrozzeria si nota di più e rimanda alla slitta di protezione anteriore e ai parafanghi allargati e intagliati. Le proporzioni dell’anteriore diventano più profonde con la visiera del parabrezza. La praticità è sempre presente, perché le zone di accesso al parabrezza, o al motore dal paraurti anteriore sono state rielaborate.

Viaggiare di notte sarà un’esperienza nuova e sarà possibile raggiungere il bivacco in piena oscurità come se fosse pieno giorno: l’esplorazione notturna sarà illuminata da 8 moduli LED derivati dalla PEUGEOT 508 e integrati direttamente nella carrozzeria, sopra il parabrezza.

Costruito su un PEUGEOT BOXER L3, i suoi 6 m di lunghezza sono stati ottimizzati per offrire agli avventurieri uno spazio da vivere di 10 m2, idealmente progettato per 3 persone.

Sono state ricavate 4 zone distinte, con cucina e soggiorno, una zona letto, un bagno e il posto di guida. I numerosi vani portaoggetti permetteranno di portare con sé tutto il necessario per gli sport estremi e per la vita quotidiana.

L’interno è come fosse un bozzolo rigenerante, i cui toni chiari rilassanti contrastano con l’esterno. L’ambiente è reso più caldo dalla boiserie, mentre la selleria e i rivestimenti sono specifici per questo concept. La maglia tecnica sportiva si affianca all’Alcantara® GRIGIO GREVAL ripresa dalle nuove sellerie delle PEUGEOT e-208 GT, 508 & 508 SW HYBRID GT e 3008 HYBRID4, ed è presente anche sulle controporte. I loghi BOXER color MINT sono stati aggiunti con adesivi tessili, una tecnica utilizzata dalle grandi aziende del settore, le cinture abbandonano il loro colore tinta unita MINT. Gli aeratori non sono da meno e presentano anch’essi questa tonalità.

Per mantenere il legame con gli altri modelli del Marchio, tutto il padiglione è rivestito in tessuto.

Rifinito fin nei minimi dettagli, il cromo interno delle maniglie delle porte e delle cerniere scompare, sostituito dal CAST IRON satinato.

SFIDA #2: RISPETTARE ED ESPLORARE IL SUO AMBIENTE

L’eco-efficienza e la durata sono elementi fondamentali nel PEUGEOT BOXER 4x4 CONCEPT. La scelta dei materiali è frutto di un lavoro particolare: il tavolo, il piano di lavoro e il lavabo sono in minerale naturale bianco ARAGONITE che associa la durezza della pietra naturale alla bellezza della ceramica, mentre tutto il pavimento ha la peculiarità di essere realizzato in materiali al 100% riciclati e al 100% riciclabili. Le plastiche utilizzate sono realizzate riciclando serbatoi di auto per l’85%, bottiglie di latte per il 10% e bottiglie bianche (ad esempio, flaconi di sapone) per il restante 5%. I 50 kg di plastica riciclata che lo compongono permettono di risparmiare 75 kg di CO 2 rispetto a un pavimento di plastica standard. Quest’applicazione, a lungo termine, permette di evitare che la plastica sia riciclata in un nuovo oggetto monouso.

Per potere esplorare la natura con rispetto, PEUGEOT BOXER 4x4 CONCEPT adotta le più recenti tecnologie antinquinamento quali il FAP e l’SCR e rispetta le più recenti norme Euro 6 in vigore.

PEUGEOT BOXER 4x4 CONCEPT è molto più di una espressione stilistica. Deve essere a suo agio sulla ghiaia, nel fango, sulla neve e sulle strade rocciose.

La trasmissione 4x4 DANGEL utilizza un giunto viscoso e scatola di trasferimento anteriore. Si inserisce azionando 3 interruttori ubicati, a portata di mano, a sinistra della plancia. Vengono rese disponibili 3 modalità di guida:

- la modalità 2WD permette di guidare con la sola trazione anteriore, per la guida quotidiana so fondi asciutti

- la modalità 4WD, in cui la trasmissione trasferisce la coppia alle ruote posteriori in caso di perdita di motricità

- la modalità Lock attiva la trazione integrale e blocca il differenziale posteriore, utile per il superamento di ostacoli estremi e per passaggi difficili in cui è richiesta la massima trazione e costante distribuzione sulle ruote.

I 4 pneumatici ad alte prestazioni potenziano l’efficacia delle 4 ruote motrici. PEUGEOT BOXER 4x4 CONCEPT è equipaggiato con pneumatici All-Terrain forniti da BF Goodrich che coniugano robustezza, durata, design e offrono un’eccellente motricità.

La distanza dal suolo del PEUGEOT BOXER 4x4 CONCEPT è rialzata di 30 millimetri sull’anteriore e di 50 millimetri nel posteriore.

Le forti pendenze non saranno un ostacolo: la motorizzazione BlueHDi 165 con cambio manuale a 6 marce sviluppa una robusta coppia da 370 Nm.

Perché l’avventura non conosca alcun limite, una canoa canadese in noce riprende i codici del PEUGEOT BOXER 4x4 CONCEPT e prende posto sul portapacchi posizionato sul tetto ed è realizzata su misura per salvaguardare l’apertura dei lucernari. La scala laterale, anch’essa su misura, segue il passaruota e garantisce un facile accesso al portapacchi, lasciando libero l’accesso agli equipaggiamenti laterali.

Inoltre, è poi presente la mountain bike PEUGEOT eM02 FS Powertube. Bicicletta a pedalata assistita, è l’ultima generazione delle e-bike PEUGEOT. La batteria compatta è integrata direttamente nel telaio, lo stile è dinamico ed elegante. Polivalente con la doppia sospensione anteriore e posteriore, è la compagna ideale per affrontare percorsi impegnativi. Si colloca nella parte posteriore del PEUGEOT BOXER 4x4 CONCEPT, su un supporto dedicato. Il suo colore MINT è identico agli inserti colorati del veicolo e crea un sottile contrasto con le porte nero opaco.

Il conducente non si perderà mai con il nuovo navigatore con tablet da 9 pollici che permette di inserire le dimensioni del veicolo ed evitare così di prendere strade a lui precluse. Questo navigatore è compatibile con l’applicazione per il traffico in tempo reale WAZE, permette di collegare due telefoni contemporaneamente e diffonde le immagini dalle due telecamere HD multivision anteriore e posteriore per un perfetto controllo dell’ambiente circostante.

SFIDA #3: MOBILITARE LE MIGLIORI COMPETENZE

L’ultima sfida era quella di circondarsi di partner di riferimento nei loro settori e proporre loro di ragionare fuori dagli schemi.

La trazione integrale è sviluppata con DANGEL, partner storico del Marchio e famoso esperto di trasformazioni a 4 ruote motrici. In quest’occasione il suo logo adotta il colore MINT.

Il lavandino, il piano di lavoro e il tavolo sono forniti da LERROCK.

ALPINE, specialista in apparecchiature multimediali integrate, si è occupato del sistema di infotainment e di navigazione. Sviluppato appositamente per gli appassionati di camper e furgoni, il sistema Alpine è un'opzione montata direttamente in fabbrica. Con il suo schermo da 23 cm e la gestione dei modelli di veicoli per il tempo libero (altezza del ponte, strade strette) è il compagno indispensabile per guidare con serenità, risparmiando e con la certezza di arrivare a destinazione. La mappatura integra le aree di servizio e un elenco completo di punti di interesse in Europa, per non parlare delle Concessionarie. L'aggiornamento delle mappe è gratuito per tre anni e l'apparecchiatura è compatibile con una telecamera di retromarcia e il sistema Android Auto o Apple CarPlay, per accedere direttamente e comodamente sullo schermo Alpine alle applicazioni dello smartphone. Possono anche esser connessi fino a 5 telefoni in Bluetooth, di cui 2 contemporaneamente. Questa attrezzatura è garantita 2 anni, da PEUGEOT, in tutta Europa.

Infine, la Start’up SASMINIMUM ha progettato questa copertura del pavimento, derivata dal suo progetto “Le Pavé”. Creato nel 2017 da alcuni architetti, propone un esclusivo sistema di produzione che permette di trasformare i rifiuti macinati in un materiale solido e resistente senza aggiunta di prodotti chimici o resina. Il prodotto è al 100% riciclato e al 100% riciclabile. Come i cercatori d’oro, sono costantemente alla ricerca di nuovi giacimenti di rifiuti plastici non valorizzati presso i riciclatori che hanno aderito al progetto. Così il loro materiale è smistato per colore e certificato come non tossico.