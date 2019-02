Peugeot celebra la sua storia al Salone Rétromobile di Parigi

Mancano poche ore alla 44esima edizione del Salone Rétromobile si terrà dal 6 al 10 febbraio 2019 a Parigi, al centro espositivo Porte de Versailles. I visitatori attesi potranno ammirare per cinque giorni la PEUGEOT e-LEGEND, un concept con propulsione 100% elettrica che anticipa la visione del Marchio relativamente a guida autonoma e connettività col mondo esterno. La star dello scorso Salone dell’Auto di Parigi sarà affiancata dalla PEUGEOT VLV, il primo veicolo elettrico della storia della Casa del Leone. Lo stand ospiterà anche un esemplare di PEUGEOT 201 Torpedo e PEUGEOT 304, modelli che festeggiano rispettivamente il 90° e il 50° compleanno. Saranno inoltre presenti anche una PEUGEOT 604 TI e la PEUGEOT 204 Coupé che parteciperà al Tour Auto 2019.

L’Aventure PEUGEOT presenta quest’anno a Rétromobile (padiglione 1 stand F029) sei esemplari, per la maggior parte provenienti dai suoi archivi:

La PEUGEOT VLV (Voiture légère ville - Veicolo Leggero da Città) è il primo modello elettrico del Marchio ed è stato presentato nel maggio 1941 con configurazione mini cabriolet. Questo veicolo dotato di quattro batterie da 12 Volt offriva un’autonomia di 75-80 km per una velocità massima di 36 km/h. Accompagna idealmente l’anno fondamentale per la transizione energetica di PEUGEOT, con l’obiettivo di arrivare nel 2023 con una versione elettrificata per ogni modello della sua gamma.

La PEUGEOT 201 Torpedo, presentata dal sodalizio “Les Amis du Lion”, festeggia quest’anno il suo 90° compleanno. Quest’auto, presentata al Salone dell’Auto di Parigi nel 1929, è stata la prima vettura del Leone ad inaugurare la serie “2”, una serie poi diventata un vero cult grazie ad altri modelli successivi, quali 205, ad esempio. Inaugura la numerazione a tre cifre articolate con il numero zero al centro e sarà prodotta in circa 143 000 esemplari.

La PEUGEOT 304 presente sullo stand, presentata dal Club PEUGEOT 204 & 304, è la più antica ancora in circolazione di cui si abbiano notizie. La versione esposta qui è identica a quella presentata in questo stesso padiglione, al Salone dell’Auto di Parigi ad ottobre 1969.

La PEUGEOT 604 TI esposta a Rétromobile 2019 viene presentata dal Club 604 International ed è la prima PEUGEOT con motore a 6 cilindri; venne svelata in anteprima nel marzo 1975, al Salone di Ginevra, sei mesi prima della sua commercializzazione. Il suo design, firmato da Pininfarina, la rendeva un modello di alta rappresentanza, molto imponente per l’epoca.

La PEUGEOT 204 Coupé del 1967, presentata anch’essa con il supporto del Club PEUGEOT 204 & 304, proviene dagli archivi de l’Aventure PEUGEOT. È stata iscritta al Tour Auto 2019 e sarà esposta a Rétromobile con una nuova livrea disegnata dalle equipe del Design PEUGEOT.

A completamento di questo palcoscenico, l’equipe dell’Aventure Automobile di Poissy espone una magnifica Talbot Tagora SX del 1983 dotata del motore V6 PRV di 2.664 cm3.

La PEUGEOT e-LEGEND Concept, veicolo al 100% elettrico, a guida autonoma e connesso col mondo esterno, accompagna idealmente tutte le sue antenate e rappresenta il punto di vista di PEUGEOT verso il futuro dell’auto, con grande ottimismo e la consapevolezza che questo futuro sarà ultra desiderabile.