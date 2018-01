Peugeot Competition motori accesi per la 39°edizione

Dopo il successo dell’edizione 2017 , Peugeot Italia ha deciso di confermare per il 39° anno consecutivo i propri trofei promozionali destinati ai clienti sportivi del Marchio.

Prima Casa Ufficiale a mettere in palio - attraverso il proprio trofeo - un volante da “ufficiale” per la stagione seguente, Peugeot Italia è pronta a ripetere la riuscitissima iniziativa che nella stagione appena conclusa ha designato il ventunenne varesino Damiano De Tommaso come nuovo pilota a bordo della 208 R2B.

“Il Peugeot Competition 208 Top mi ha permesso di realizzare il sogno di diventare pilota ufficiale – ha detto De Tommaso - e mi ha aperto nuove prospettive per il futuro. So che il salto non sarà facile, mi impegnerò al massimo per dare ragione alla scelta di Peugeot di affidarsi al vincitore del loro trofeo e magari meritarmi la conferma. E’ stato bello riuscire ad affermarsi in una serie tanto impegnativa e appassionante quanto piacevole e divertente grazie al tipo di regole e alla bravura e alla sportività dei suoi partecipanti”.

In attesa di pubblicarne il Regolamento completo nelle prossime settimane, Peugeot Italia conferma per il Peugeot Competition 2018 le tre distinte serie della passata stagione mantenendole sostanzialmente invariate in tutti gli aspetti:

Top 208: legato ai 6 rally del CIR Junior e aperto alle Peugeot 208 R2B gommate Pirelli

Rally 208: destinato alle Peugeot 208 R2B gommate Pirelli e con un calendario che si basa sulle

gare della serie IRCup.

Club: aperto a tutti i modelli Peugeot e legato ai rally del calendario Aci Sport 2018.

A queste serie si aggiunge il Peugeot Competition Raceday, associato al Challenge Raceday Terra 2017- 2018 attualmente in corso.