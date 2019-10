Peugeot conferma la partnership con Tennis & Friends

Si rinnova la collaborazione di PEUGEOT con Tennis & Friends, l'evento che unisce la sportività del torneo di tennis, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si tratta della 9° edizione di questo importante appuntamento che ha luogo nella Capitale, da domani 11 ottobre a domenica 13.

I numeri parlano chiaro: con una crescita annua di oltre il 15%, Tennis & Friends ha portato oltre 74 mila persone ad effettuare un check-up gratuito, facendo conoscere il percorso salute della manifestazione a 256 mila visitatori complessivi.

Tennis & Friends è nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. L’Area Sanitaria si arricchisce quest'anno della collaborazione del Ministero della Difesa che, in assetto interforze, dispiegherà unità dell’Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Marina Militare e Corpo dei Carabinieri per arricchire l’offerta di visite specialistiche fruibili dal pubblico, oltre al consueto contributo di Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

L'impegno alla diffusione del messaggio contenuto nell'evento si estende ora anche ai giovani, con la giornata delle scuole che, domani venerdì 11 ottobre, si aprirà agli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Lazio. Attività didattiche si alterneranno allo sport e a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

Al centro delle attività di questa grande festa, il Villaggio della Salute, in cui è già confermata la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. Saranno impegnati in un Torneo Tennis e Paddle Celebrity, che ha anche l'obiettivo di intrattenere il folto pubblico, in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Tra le celebrità presenti: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Nomi ben noti al grande pubblico, che saranno spalleggiati dalla costante presenza di PEUGEOT Italia, da anni a fianco degli organizzatori nel promuovere sport e salute.