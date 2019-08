PEUGEOT Design LAB presenta il Leone in scala ridotta

PEUGEOT Design LAB dopo aver realizzato il Leone monumentale in occasione del Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra dello scorso anno; una struttura alta 5 metri e lunga 12, dal design fortemente identitario e senza tempo. Oggi questo Leone è stato realizzato in scala ridotta per poter arricchire le scrivanie e comunicare i valori di un Brand nato 208 anni fa. Questo nuovo ambasciatore del Marchio è lungo 28 centimetri ed è direttamente ordinabile dalla boutique on-line.

PEUGEOT si rivolge agli appassionati del Marchio con questa riproduzione su scala ridotta del Leone monumentale, emblema del Marchio da oltre 160 anni. I collezionisti potranno arricchire l’arredamento della propria casa o ufficio con questa scultura iconica esaltata dalla finitura in metallo cromato. Grazie alle sue dimensioni - 28 cm di lunghezza e 10,5 cm di altezza - troverà facilmente posto su uno scaffale del salotto o una scrivania dell’ufficio. Il Leone in miniatura può essere ordinato al prezzo di 149 € nella boutique PEUGEOT on-line.

Peugeot Design Lab ha firmato il design del leone XXL presentato per la prima volta a marzo 2018 al salone di Ginevra. Questa opera d’arte identitaria e senza tempo, dalle superfici fluide e scolpite, simboleggia la fierezza, la forza e l’eccellenza di PEUGEOT, da 161 anni (logo depositato nel 1858). Il Leone originale di profilo che cammina su una freccia simboleggia le tre qualità delle lame delle seghe PEUGEOT, prodotte all’epoca dal Marchio: flessibilità della lama, resistenza dei denti e velocità di taglio. La freccia esprime il concetto di velocità.