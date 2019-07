PEUGEOT DESIGN LAB ridisegna le cabine di Bourbon Mobility

La società leader nel trasporto marittimo del personale Offshore Bourbon Mobility, propone ai suoi clienti servizi ispirati al mondo dell’aviazione. La gamma delle sue future cabine prevede 3 livelli di comfort: Business Class, Premium ed Eco. Per il design i suoi dirigenti hanno deciso di ricorrere alla competenza del PEUGEOT DESIGN LAB. I designer hanno progettato un piano cabine che garantisce sicurezza ottimale, sedili dal comfort VIP e spazi di alloggiamento ergonomici. La prima cabina Business Class sarà disponibile a metà del 2020.

La sicurezza è stata oggetto di attenti studi. I sedili prevedono delle maniglie che facilitano gli spostamenti nelle fasi di rollio o beccheggio. Gli ampi corridoi della cabina consentono una circolazione fluida degli ospiti. Due grandi display diffondono le prescrizioni per la sicurezza. I gilet di salvataggio sono visibili e ben accessibili.

Anche in un ambiente Offshore ridotto, il comfort è da “Business class”. I sedili sono dotati di elementi di ritenuta laterali, di appoggiatesta avvolgenti e di un solido appoggio per le gambe. Sono ammortizzati per ridurre le vibrazioni. L’inclinazione è ampia e lo spazio per le ginocchia notevole. La luminosità è amplificata grazie a grandi oblò.

L’ergonomia è alquanto curata. Sul tetto della cabina sono disseminati vani di alloggiamento chiusi e punti di illuminazione che valorizzano la permanenza a bordo. La superficie di appoggio per il tablet e la presa USB completano la presenza del Wi-Fi e dei nuovi servizi di infotainment offerti ai passeggeri su richiesta del cliente.

L’identità visiva della cabina è messa in risalto dal legno chiaro e dalla tinta calda abbinata al metallo satinato. I toni azzurro cielo e più scuri richiamano le atmosfere marittime di altura.

“Il nostro obiettivo è stabilire nuovi standard di comfort nel trasporto del personale offshore, ispirati al modello aeronautico. La gamma delle nostre future cabine prevede 3 livelli di comfort, Business Class, Premium ed Eco, per offrire ai passeggeri una nuova esperienza a bordo. Ci siamo rivolti al PEUGEOT Design Lab per la sua competenza in termini di identità di brand, design interno e gestione industriale, in particolare in ambito marittimo e del trasporto, perché il nostro obiettivo è posizionare i servizi Bourbon Mobility come alternativa al trasporto in elicottero: più sicura, più affidabile, più confortevole e più economica” ha dichiarato François Lesle, CEO di Bourbon Mobility. “Analogamente alle ricerche effettuate per rinnovare l’abitacolo delle ultime PEUGEOT, abbiamo voluto migliorare l’esperienza utente dei passeggeri di Bourbon Mobility. L’ergonomia dei vani di alloggiamento, il “comfort fit” dei sedili che offrono comodità e ritenuta, la qualità dei materiali e il loro assemblaggio sapranno “coccolare” gli occupanti. Questi punti chiave del design siglano l’identità delle future cabine” ha dichiarato Arnault Gournac, Direttore del PEUGEOT Design Lab.

Il primo prototipo di un’imbarcazione per lunghe distanze Crewliner (36 metri) dotato di cabina Business Class per 46 passeggeri sarà consegnato all’inizio del 2020. Le future cabine saranno posizionate secondo il principio del Plug & Play, direttamente sulle imbarcazioni esistenti, in modo progressivo a partire da metà del 2020.