PEUGEOT e-208 protagonista al Jova Beach Party

Grande successo anche nella seconda tappa del Jova Beach Party a Rimini Terme, svoltasi ieri sfidando un meteo imprevedibile. Contesti unici in cui svettava una regina, Nuova PEUGEOT e-208, primo concreto modello della Casa del Leone che declina la tradizione energetica con il tema dell’Unboring The Future.

La Nuova 208, disponibile per la prima volta in tre diverse alimentazioni (benzina, Diesel e 100% elettrica), ha catturato l’attenzione delle migliaia di fan di Jovanotti che sono accorsi sull’arenile di Lignano Sabbiadoro lo scorso sabato e poi a Rimini, ieri. La novità più attesa del 2019 è stata presentata in una installazione che ha permesso al numeroso pubblico di scoprirla dal vivo e approfondire la tecnologia e le caratteristiche innovative di cui è dotata.

Non un tradizionale concerto, bensì un vero e proprio happening musicale, una nuova frontiera del Live entertainment quello che il numerosissimo pubblico accorso a Lignano ha potuto vedere dal vivo e per la prima volta lo scorso sabato. Un’esperienza artistica, sensoriale che ha come parole chiave l’innovazione, l’emozione, il divertimento, la connessione con il mondo e la eco-sostenibilità e in questo contesto PEUGEOT, unboring partner dell’evento, ha presentato la novità più importate del 2019, Nuova 208.

Nel pieno del tema dell’ecosostenibilità, la Casa del Leone ha esposto la versione 100% elettrica della nuova nata. Un modello che fa del design innovativo e personale, della tecnologia e dell’esperienza di guida unica alcuni degli elementi più importanti.

Ha letteralmente catturato l’attenzione delle migliaia di fan di Jovanotti che sono accorsi nelle spiagge dove è stata presentata su una installazione che ha permesso al numeroso pubblico di scoprirla dal vivo e approfondire la tecnologia e le caratteristiche uniche di cui è dotata. Pubblico che ha potuto interagire con l’installazione ove era presente una pedana che permetteva di mettersi letteralmente in gioco con l’auto, semplicemente ballando e producendo così energia utilizzata per animare una 208 virtuale sul monitor presente sullo stand.

Il Jova Beach Party prevede a calendario 17 tappe sulle spiagge di tutt’Italia, dal Friuli alla Sardegna, dalla Liguria alla Puglia, con continui messaggi per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell’ambiente.

Un impegno, quello della salvaguardia del pianeta, che PEUGEOT ha fatto suo da tempi non sospetti, proponendo soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia (come, ad esempio, il filtro FAP® introdotto in gamma dal 2000, rivoluzionando l’intero mercato dell’auto), in grado di realizzare un rapporto ecosostenibile tra ambiente e automobile, oggi grazie anche alla tecnologia full electric, una tecnologia in grado di coniugare emissioni di CO 2 e particolato nulle con zero vibrazioni e rumore, grande piacere di guida e dinamismo, nel pieno solco dell’Unboring The Future ed in linea con la tradizione della Casa.

PEUGEOT vuole continuare a guidare la transizione energetica nel mondo dell’auto e preme sull’acceleratore del cambiamento della mobilità del futuro. Lo fa con un esempio concreto del processo di elettrificazione della propria gamma, sotto il concetto dell’#UnboringTheFuture e il cui primo esempio concreto è la Nuova e-208, in arrivo a fine anno in Italia, ma già prenotabile online.

Nuova e-208, 100% elettrica, è infatti la protagonista di questo cambiamento, un modello prodotto in serie che fa evolvere il concetto di mobilità.

La nuova nata della Casa del Leone declina il tema dell’Unboring The Future attraverso tre punti fondanti: Serenità, perché, negli oltre 200 anni di storia, PEUGEOT ha affrontato grandi rivoluzioni e forti cambiamenti tecnologici e l’elettrificazione è un nuovo stimolo. Piacere, perché il piacere di guida, da sempre nel DNA del Marchio, verrà ulteriormente esaltato dall’elettrificazione che garantirà nuovi livelli di performance. Semplicità, perché PEUGEOT intende semplificare la vita dei Clienti.

Nuova e-208, forte di una tecnologia 100% elettrica, grazie ai 340 chilometri di autonomia garantita dalla batteria di cui è dotata, è un concreto e reale esempio di cosa rappresenti l’elettrificazione nella gamma PEUGEOT. Un modello che è in grado di soddisfare ampiamente i quotidiani bisogni di spostamento dei Clienti e che rappresenta un nuovo modo di concepire l’auto: in assoluto silenzio e senza vibrazioni, senza emissioni allo scarico, con grande confort di guida: niente cambio e erogazione immediata dei 136 CV disponibili sotto il cofano.