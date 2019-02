PEUGEOT EnergyHub, per gli amanti del fai da te

Peugeot Outillage presenta nuovi utensili: trapano a percussione, martello perforatore, sega circolare, seghetto alternativo, levigatrice orbitale, smerigliatrice angolare, rinnovatore e utensile multifunzione. Il loro design è firmato dal PEUGEOT Design Lab. Questi elettroutensili portatili completano l’offerta senza filo avviata con i trapani EnergyDrill.

I nuovi elettroutensili senza fili PEUGEOT EnergyHub sono dotati di batterie intercambiabili da 2, 4 o 5 Ah. Molti di essi sono dotati di motore BRUSHLESS (senza spazzole) davvero robusto e che offre una maggiore autonomia. Ogni utensile viene consegnato con un kit di protezione che comprende gli occhiali di sicurezza, una maschera anti-polvere e dei tappi per le orecchie, ideali per operare in sicurezza.

Il trapano a percussione EnergyDrill-18VPBL2 fora il legno, il PVC, i metalli e il cemento. Il suo motore BRUSHLESS dispone di una coppia elevata che arriva ad un massimo di 85 Nm. Viene fornito con un’impugnatura supplementare antivibrazioni, due batterie agli ioni di litio da 2,0 e 5,0 Ah e la sua valigetta per il trasporto.

Il martello perforatore EnergyPunch-18VBL fora i materiali e i cementi più resistenti. Dispone delle funzioni di trapanatura, perforazione e bulinatura. Anch’esso è dotato di motore BRUSHLESS, con una forza d’impatto di 2,2 Joules, di illuminazione LED e viene fornito con un’impugnatura supplementare antivibrazioni.

Il seghetto alternativo EnergySaw-J18V è in grado di segare superfici orizzontali o curve. Le sue lame si possono inserire senza l’aiuto di utensili, indipendentemente dal calettamento a T, a U o a L. La sua illuminazione a LED, l’impugnatura ergonomica e il piatto in alluminio inclinabile sapranno soddisfare gli esperti del fai da te più esigenti. È dotato di tre lame specifiche per segare il legno.

La sega circolare EnergySaw-C18VBL sega tavole e pannelli in legno con precisione, in linea retta. Anche in questo caso, il motore è di tipo BRUSHLESS, ed è dotato di un laser per tagli netti e di un’impugnatura ergonomica. Viene consegnata con una lama da 165 mm e 40 denti per un taglio fine.

La levigatrice orbitale EnergySand-18V permette di levigare il legno e i metalli. Presenta un’impugnatura frontale o dall’alto. È dotata di variatore elettronico di velocità e di un interruttore di accensione/spegnimento per operatori destri e mancini e viene consegnata con sei fogli abrasivi.

La smerigliatrice angolare EnergyGrind-18VBL permette di molare i pezzi metallici o qualsiasi altra superficie con accessori idonei. È dotata di motore (BRUSHLESS) con variatore di velocità, di un’impugnatura supplementare antivibrazioni e di un carter del disco a fissaggio rapido.

Il rinnovatore EnergyBrush-18VBL permette di decapare, lucidare e spazzolare il legno, i metalli e altri materiali. È dotato di motore BRUSHLESS e di un’impugnatura supplementare antivibrazioni. Viene consegnato completo di spazzola di decapaggio in acciaio ottonato.

L’utensile multifunzione EnergyTool-18V permette di tagliare, forare e levigare qualsiasi tipo di superficie. Dotato di un’impugnatura supplementare antivibrazioni, viene completato da diversi accessori: piatto di levigatura, fogli abrasivi, lama circolare e dritta per il legno.

Gli utensili PEUGEOT: design e qualità al vertice, con un’identità rinnovata.

I designer del PEUGEOT Design Lab hanno rinnovato l’identità visiva degli utensili PEUGEOT. Il loro stile, iniziato con i trapani / avvitatori EnergyDrill, è ispirato alla vernice bicolore dal taglio “coupe Franche” adottato dal SUV PEUGEOT 3008 e dalla 308 GTi by Peugeot Sport. Il loro design pulito evidenzia la robustezza e la compattezza di questi utensili e contribuisce alla qualità percepita. La loro ergonomia rende più sicura la presa e favorisce e un comfort di utilizzo ottimale, grazie all’impugnatura in due materiali presente sulla maggior parte dei modelli.

Per accompagnare questo lancio, PEUGEOT Outillage ha rifatto il suo sito WEB che ora cambia nome (www.peugeot-outillage.com) e presenta un logo rivisto. Da ora in avanti, il nuovo logo è abbinato a un messaggio rivolto a tutti gli appassionati del Fai-da-te, ai professionisti e agli esperti alla ricerca di prodotti di qualità, stile e ingegno: “Peugeot, l’Energie Créative”. PEUGEOT Outillage mette l’utente al centro dei suoi progetti. Oltre al kit di protezione fornito con tutti gli utensili, il servizio di garanzia Premium “Collect & Change” (durata 3 anni) permette di cambiare il prodotto in tre giorni lavorativi.

Con questa nuova gamma, PEUGEOT Outillage consolida la propria presenza sul mercato in crescita degli elettroutensili portatili. PEUGEOT, produttore di lame per seghe fin dal 1810 riallaccia i legami con la propria storia.