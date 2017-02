Peugeot e il grande tennis

Peugeot conferma anche nel 2017 la sua presenza nel mondo del grande Tennis, in qualità di Partner dei più importanti tornei del circuito, in particolare quello del Roland Garros di Parigi il cui connubio dura dal 1982.

Peugeot è l’ auto ufficiale degli internazionali di tennis di Roma

In Italia, l’appuntamento più importante è quello con gli Internazionali di Roma del prossimo aprile, in cui le auto della gamma del Leone saranno “Auto ufficiali” della manifestazione. L’accordo di Peugeot Italia con la FIT (Federazione Italiana Tennis) prevede una serie di tappe di avvicinamento, a partire dal prossimo fine settimana quando il PalaGalassi di Forlì ospiterà Italia – Slovacchia, valida per il primo turno del World Group II dell'edizione 2017 della Fed Cup.In questo e negli altri appuntamenti italiani del più importante torneo tennistico tra squadre nazionali, Peugeot scenderà in campo assieme alle “racchette” azzurre con una flotta di dieci 308 SW, che avranno il compito di assicurare i loro spostamenti e quelli del loro staff tecnico. A Forlì, e poi nelle successive tappe, il Leone organizzerà anche sessioni di test drive dove gli appassionati potranno apprezzare le doti di 308 GTi e del SUV 3008.

Peugeot conferma il suo legame con il mondo del tennis

Per Peugeot il legame con il tennis è molto importante perché le consente di rafforzare la propria immagine in un mondo che conta un’ampia base di praticanti di tutte le categorie sociali e demografiche, con una diffusione pressoché omogenea su tutto il territorio nazionale. Per tale ragione, tra l'altro memore del successo del 2006 – quando condivise con le giovani Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci il primo trionfo nella Fed Cup della squadra azzurra allora capitanata da Corrado Barazzutti – anche quest'anno il Marchio ha deciso di schierarsi a fianco della Federazione Italiana Tennis (FIT) nella valorizzazione della passione degli amanti della racchetta.

Per i tesserati, anche non classificati, saranno organizzati tornei open di pre-qualificazione che offriranno la possibilità ai migliori di sfidarsi sui campi del Foro Italico di Roma una settimana prima degli inizi dei prossimi Internazionali BNL d'ItaliaLe fasi più interessanti delle pre-qualificazioni 2017 (circa100 tornei, in pratica uno per provincia) saranno raccontate da Road To Foro, il nuovo format di SuperTennis TV, il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis. L'ex campione Marco Meneschincheri viaggerà per tutta l'Italia a bordo di 3008 per raccogliere le impressioni dei tantissimi dilettanti e professionisti che sognano di approdare al torneo della Capitale.