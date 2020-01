PEUGEOT lancia la nuova campagna pubblicitaria “Move to Electric”

La nuova campagna del Marchio del Leone mette in scena una PEUGEOT e-208 con l’obiettivo di porre l’accento sull’elettrificazione della Casa. Forte dei suoi 210 anni di storia, delle sue motorizzazioni elettriche e ibride plug-in e della sua strategia “Buy your PEUGEOT, choose your powertrain”, il Marchio PEUGEOT si impegna serenamente e concretamente nell’era della transizione energetica.

Attraverso questa campagna, Novak Djokovic fa passare un messaggio forte: a 7 anni, sapeva che il suo futuro non sarebbe stato noioso. È del tutto naturale fare un parallelo fra la sua storia e quella di PEUGEOT, la cui promessa è proporre una visione entusiasmante e rassicurante del futuro. #UNBORINGTHEFUTURE

Partecipando a questa campagna e mostrando una patch “Electric” sulla manica della sua maglietta, il Numero 2 mondiale della classifica ATP afferma la sua sensibilità verso la protezione dell’ambiente e sostiene la strategia di elettrificazione di PEUGEOT.