Peugeot: operazione Black Friday

Peugeot lancia solo per poche ore l'operazione Black Friday, valida per i tre modelli più venduti in Italia (208, 2008 e 3008) possono essere acquistati a condizioni irripetibili e rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia Peugeot, fatta di sistemi di assistenza alla guida e di motorizzazioni moderne ed al vertice del segmento come piacere di guida e rispetto ambientale, oltre che consumi. Tutti questi modelli, inoltre, sono dotati di Peugeot i-Cockpit, il concetto rivoluzionario della Casa del Leone per vivere un’esperienza di guida davvero unica.

Peugeot non manca all’appuntamento più atteso dell’anno dai consumatori: il Black Friday. Dal 23 al 25 novembre prossimi (sabato e domenica compresi) sarà possibile acquistare a condizioni uniche alcuni modelli della gamma della Casa e per farlo sarà sufficiente accedere alla pagina “BLACK DAYS PEUGEOT” dal portale www.peugeot.it e scaricare uno speciale coupon. Una volta consegnato in Concessionaria, darà la possibilità di accedere ad un inedito finanziamento i-

Move Black Days, comprendente: